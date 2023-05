Marco Giusti per Dagospia

nanni moretti il sol dell avvenire 4

Cannes. La critica internazionale non è stata generosa con “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti presentato ieri sera in concorso, che ha diviso anche qui pesantemente il pubblico. I critici americani lo hanno generalmente massacrato. E non certo per motivi politici, che sembrano non toccare nessuno. Scrive David Rooney su “The Hollywood Reporter”: “La malinconica speranza del film per il futuro del cinema e il suo potere curativo finisce per essere troppo compiaciuta per essere registrata come espressione di fede collettiva”.

nanni moretti il sol dell avvenire 3

Peter Bradshaw del “Guardian”, che aveva esaltato il giorno prima Bellocchio con cinque stellette, al film di Moretti gliene dà una sola e scrive: “Incredibilmente orrendo: confuso, mediocre e metatestuale: una completa perdita di tempo, allo stesso tempo stridente e svogliata". E The Film Stage”: “Il suo titolo, in retrospettiva, sembra stranamente ironico. Questa è l’opera di un regista riluttante a guardare al futuro con qualcosa di più del semplice disprezzo, dove il "domani" è in realtà solo una fantasia rosata di un passato ormai lontano”.

nanni moretti il sol dell avvenire 1

Positivo invece Peter Debruge su “Variety, "Trabocca di... idee, che mostrano un nuovo impegno con il cinema da parte del regista ancora esuberante, che ora sta per raggiungere i 70 anni”. Così così Lee Marshall di “Screen”: “Un viaggio a volte esasperante ma soprattutto divertente attraverso i complessi e gli spauracchi di un artista che invecchia...”.

Il critico di “Indiewire” non è affatto positivo: “Per ogni momento coinvolgente guidato dal personaggio o un po’ di caldo umorismo (Giovanni che grida con rabbia "Chiamerò Martin Scorsese" ha sicuramente fatto ridere il pubblico a Cannes), c'è una stranezza immeritata, persino irritante. La tendenza del cast e della troupe del film a irrompere in canti e balli fantastici - o le decisioni formali di Moretti, inclusi i bruschi flashback dell'ultimo minuto - semplicemente non si adattano al flusso della narrazione o del tono”.

nanni moretti e silvio orlando in il sole dell avvenire nanni moretti e margherita buy in il sole dell'avvenire nanni moretti il sol dell avvenire 2