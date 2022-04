LA CANNES DEI GIUSTI - MALGRADO GUERRA E PANDEMIA, IL FESTIVAL FRANCESE RIPRENDE LE SUE DATE DI SEMPRE, 17-28 MAGGIO, E RICHIAMA I SUOI AUTORI DI SEMPRE, SEGNALANDO ANCORA UNA VOLTA CHE È AFFARE DI POCHI ELETTI - ECCO QUINDI DAVID CRONENBERG CON UNO SPERIAMO CLAMOROSO “CRIMES OF THE FUTURE”, CON UNA LEA SEYODUX SUPERSEXY, MARCO BELLOCCHIO CON “ESTERNO NOTTE”, MICHEL HAZANAVICIOUS CON “Z (COMME Z), PERFINO VALERIA BRUNI TEDESCHI (AIUTO). ALMENO MARIO MARTONE È QUASSI UNA NEW ENTRY CON “NOSTALGIA”, UNICO FILM ITALIANO IN CONCORSO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Siete pronti per Cannes? Malgrado guerra e pandemia Cannes riprende le sue date di sempre, 17-28 maggio, e richiama i suoi autori di sempre segnalando ancora una volta che Cannes è affare di pochi eletti.

Ecco quindi David Cronenberg con un speriamo clamoroso “Crimes of the Future” con una Léa Seydoux supersexy già nel manifesto, Viggo Mortensen e Kristen Stewart, con un finale che già si dice disturbante al punto da far uscire la gente dalla sala (speriamo),

Marco Bellocchio con “Esterno notte”, la serie su Aldo Moro, Kirokazu Kore-Eda con “Broker”, girato in corea del Sud, il grande George Miller di “Mad Max” con “Three Thousand Years of Longing” con Tilda Swinton e Idris Elba, i Dardenne con “Tori e Lokita” girato in America centrale, Michel Hazanavicous con “Z (Comme Z)” con Romain Duris e Berenice Bejo che girano un film di zombi e si trovano in mezzo a dei veri zombie, il film di apertura, James Gray con “Armageddon Time”, Park Chan-wook con “Decision to Leave”, Ruben Ostlund con “Triangle of Sadness” con Woody Harrelson, Kelly Reichardt con “Showing Up” con Michelle Williams.

E, ancora, Claire Denis con “Stars at Noon” con Joe Alwyn e Margaret Qualley, Arnaud Desplechin con “Brothers and Sisters” con Marion Cotillard e Melvin Poupaud, perfino Valeria Bruni Tedeschi (aiuto!) con un film su Patrice Chereau, “Les amandier”.

pierfrancesco favino nostalgia

Almeno Mario Martone è quasi una new entry con “Nostalgia” (ovviamente di Napoli), unico film italiano in concorso, tratto da un romanzo di Ermanno Rea con Piefrancesco Favino che fa il napoletano che torna a casa dopo quarant’anni, Francesco Di Leva e Tommaso Ragno.

New entry anche quella dell’attore protagonista di “Squid Game” passato regista con “Hunt”, spy thriller ambientato negli anni’80. Gradito ritorno quello di Jerzy Skolimowski con “Eo”.

Fuori concorso Baz Luhrman con “Elvis”, Tom Cruise alle prese col seguito del suo “Top Gun”, cioè “Top Gun Maverick” di Joseph Kosinski, Ethan Coen, senza Joel, con un documentario su Jerry Lee Lewis, “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind”.

Dalla Russia arriva Kiril Sebrennikov con “Tchaikovsky’s Wife” e dall’Ucraina Sergej Loznitsa con “The Natural History of Destruction”, film sui massacri delle guerre passate che sarà ovviamente visto come un film sui massacri delle città ucraine di oggi.

Non si sa che fine abbiano fatto i due film italiani che i beni informati davano per sicuri a Cannes, e invece…, cioè “L’immensità” di Emanuele Crialese con Penelope Cruz che si sente Raffaella Carrà negli anni ’70 italiani, e “Scarlet” di Pietro Marcello con Louis Garrel e Noémie Llovsky. Li vedremo a Venezia o alla Quinzaine? Non compare, magari era una bufala, l’arrivo a Cannes di un nuovo film di David Lynch con laura Dern dal titolo “Wisteria”. Ma esisterà veramente?

Concorso

HOLY SPIDER di Ali ABBASI

LES AMANDIERS di Valeria BRUNI TEDESCHI

CRIMES OF THE FUTURE di David CRONENBERG

TORI ET LOKITA (Tori and Lokita) di Jean-Pierre e Luc DARDENNE

STARS AT NOON di Claire Denis

FRÈRE ET SŒUR di Arnaud DESPLECHIN

CLOSE di Lukas DHONT

ARMAGEDDON TIME di James Gray

BROKER di KORE-EDA Hirokazu

NOSTALGIA di Mario MARTONE

RMN di Cristian MUNGIU

TRIANGLE OF SADNESS di Ruben ÖSTLUND

HAEOJIL GYEOLSIM (Decision to leave) di PARK Chan-Wook

SHOWING UP di Kelly REICHARDT

LEILA’S BROTHERS di Saeed ROUSTAEE

BOY FROM HEAVEN di Tarik SALEH

ZHENA CHAIKOVSKOGO (Tchaïkovski’s wife) di Kirill SEREBRENNIKOV

HI-HAN (Eo) di Jerzy SKOLIMOWSKI

Fuori concorso

Z (COMME Z) di Michel HAZANAVICIUS (Film d'apertura)

TOP GUN: MAVERICK di Joseph KOSINSKI

ELVIS di Baz LUHRMANN

NOVEMBRE di Cédric JIMENEZ

THREE THOUSAND YEARS OF LONGING (Trois mille ans à t’attendre) di George MILLER

MASCARADE (Masquerade) di Nicolas BEDOS

Un Certain Regard

LES PIRES di Lise AKOKA e Romane GUERET (opera prima)

KURAK GÜNLER (Burning days) di Emin ALPER

METRONOM di Alexandru BELC (opera prima)

RETOUR À SÉOUL (All the people I’ll never be) di Davy CHOU

SICK OF MYSELF di Kristoffer BORGLI

DOMINGO Y LA NIEBLA (Domingo et la brume / Domingo and the midst) di Ariel ESCALANTE MEZA

PLAN 75 di HAYAKAWA Chie (opera prima)

BEAST di Riley KEOUGH and Gina GAMMELL (opera prima)

CORSAGE di Marie KREUTZER

BACHENNYA METELYKA (Butterfly vision) di Maksim NAKONECHNYI (opera prima)

VANSKABTE LAND / VOLAÐA LAND (Godland) di Hlynur PÁLMASON

RODÉO (Rodeo) di Lola QUIVORON (opera prima)

JOYLAND di Saim SADIQ (opera prima)

THE STRANGER di Thomas M WRIGHT

THE SILENT TWINS di Agnieszka SMOCYNSKA

Cannes Premiere

NOS FRANGINS di Rachid BOUCHAREB

ESTERNO NOTTE (Nightfall) di Marco BELLOCCHIO (serie)

DODO di Panos H. KOUTRAS

IRMA VEP di Olivier ASSAYAS (serie)

