LA CANNES DEI GIUSTI – CONFESSO CHE MI SONO DIVERTITO DI FRONTE A “STARS AT NOON”, NOIR MALATO DI CLAIRE DENIS GIÀ DI CULTO (MIO), TRA AVVENTURIERI, UOMINI DELLA CIA, SCOPATE PREVISTE E IMPREVISTE, RUM, GIN, BIRRE E ALBERGHI PUZZOLENTI IN QUEL DI MANAGUA - È UNO DEI FILM CHE HO VISTO CON MAGGIOR PIACERE IN QUESTI GIORNI E SONO PAZZO DI MARGARET QUALLEY, CHE BEVE E SCOPA TUTTO IL TEMPO CON JOE ALWYN, ALLA FACCIA DI CIA E COVID. E GIÀ QUESTO CI BASTA... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

margaret qualley joe alwyn stars at noon

Cannes. Diffidare sempre quando in tanti stroncano un film. E rallegrarsi quando non viene applaudito in sala in un festival dove si applaude proprio di tutto. È troppo. Insomma.

Confesso che tra avventurieri, uomini della Cia, scopate previste e impreviste, rhum, gin, birre, taxi fetidi, alberghetti puzzolenti in quel di Managua, mi sono divertito di fronte a questo noir malato, già di culto (mio) "Stars at Noon" girato da Claire Denis tra mille problemi di pandemia, tratto da un romanzo del 1986 di Denis Johnson, interpretato da Margaret Qualley e Joe Alwyn, che ha preso il posto di Robert Pattinson, e apparizioni di John C. Reilly e di Danny Sefdie come un uomo della Cia.

margaret qualley stars at noon

A Managua, con un caldo bestiale, in piena pandemia, si incontrano una scombinata giornalista americana che sembra campare alla giornata, Trish, cioè Margaret Qualley, e un misterioso inglese che si diceva legato a una società petrolifera, Daniel, cioè Joe Alwyn. "Mi vendo per soldi" fa lei. "Come tutti i giornalisti", fa lui.

claire denis e joe alwyn sul set di stars at noon

Fra i due esplode una storia di sesso e di alcol che fa esplodere qualche buona battuta, "Sei così bianco che mi sembra di essere scopata da una nuvola" e nasconde una serie di misteri che andranno chiariti. Perché lui ha una pistola?, perché un losco poliziotto della Costa Rica gli dà la caccia? Chi è lei? Chi è lui? Cosa c'entrano con le elezioni in Nicaragua?Come in qualsiasi film di spie ci sono troppe porte laterali da dove scappare e troppi Martini sbagliati.

joe alwyn e margaret qualley a cannes

Ma devo dire che è uno dei film che ho visto con maggior piacere i questi giorni e sono pazzo di Margaret Qualley. Erano quasi trent'anni che la Denis non presentava un film a Cannes. I critici l'hanno trattata parecchio male, senza rispetto, ma il film è elegante e pieno di idee. Margaret Qualley e Joe Alwyn bevono e scopano tutto il tempo alla faccia di Cia e Covid. E già questo ci basta...

margaret qualley stars at noon stars at noon 1 margaret qualley stars at noon margaret qualley stars at noon