LA CANNES DEI GIUSTI – SONO ASSOLUTAMENTE INCANTATO DAL FILM DI GEORGE MILLER, "THREE THOUSAND YEARS OF LONGING": È UN DIVERTENTE INCONTRO TRA UNA STUDIOSA DI STORYTELLING, ALITHA, INTERPRETATA DA TILDA SWINTON IN VERSIONE ACCADEMICA INGLESE SUPER SINGLE, E IL GENIO DELLA LAMPADA DELLO SPETTACOLARE IDRIS ELBA - NON SO SE SIA IL MAGNUM OPUS DI MILLER, CERTO È IL SUO FILM PIÙ STRANO E PARTICOLARE CHE VA FORSE PIÙ AMATO E SENTITO CHE CAPITO. VISIVAMENTE UNO SPLENDORE – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

three thousand years of longing 2

Cannes. Ma allora lo hai visto il film di George Miller, "Three Thousand Years of Longing" con Tilda Swinton e Idris Elba? Si. Certo. E ne sono assolutamente incantato. L'ho visto nel già celebre Cineum Imax in un centro commerciale un po' fuori Cannes, dove si diceva un anno fa volessero deportare i cinephiles puzzolenti per liberare il Palazzo dai mostri, grazie proprio alla magnanimità di Thierry Fremaux che ha aperto a pioggia i biglietti per il film a due ore dalla proiezione.

three thousand years of longing 5

E così una marea di sudatissimi cinephiles si sono riversati sull'autobus "A" pieno all'inverosimile (no mask) per vedere il film, che era realmente impossibile da recuperare dopo la proiezione col tappeto rosso del primo giorno. Mentre scrivo sto aspettando appunto l'autobus per il ritorno.

Il film, sceneggiato da Miller con la figlia Augusta Gore, è tratto da un racconto della scrittrice A.S.Byatt del 1994 ("Il genio nell'occhio d'usignolo") e è un divertente incontro tra una studiosa di storytelling, Alitha, interpretata da Tilda Swinton in versione accademica inglese super single che non si aspetta più nulla dalla vita, e un Dijn, Genio della Lampada, interpretato da uno spettacolare Idris Elba.

three thousand years of longing 4

I due si incontrano in un hotel di Instanbul, ognuno in accappatoio bianco, ma è il Dijin a tenere banco con le sue tre storie che spaziano dalla Regina di Saba e Salomone, un harem ottomano di parecchi secoli dopo e la saggia Zefira, preferita di un vecchio sultano che sogna solo di allargare la sua conoscenza.

three thousand years of longing 3

Alitha non vuole chiedere nessuno dei tre desideri previsti al Dijn, salvo ascoltare la sua storia e rimanere rapita dalla sua carica narrativa. Tutto il film è costruito su una trama di racconto nel racconto, senza la volontà di risalire alle basi di un Pasolini, li' il genio era addirittura uno sbagliatissimo e coattissimo Franco Citti con gli effetti del geniale Joseph Nathanson, ma con un preciso intento di tessere una trama da mille altre trame che dia un senso finale alla narrazione di chi racconta. Cioe' chiudere la storia.

Più fine e colto di quanto lascino intuire gli effetti speciali, Miller ritorna qui alle sue origine greche, il vero nome è Milyonakos, il padre, infatti, è nato nell'isola di Kythyra, patria del mitico scrittore Lafcadio Hearn, che finirà a studiare le storie d'orrore giapponesi, e come tanti greci che andarono in cerca di fortuna in Australia non abbandoneranno mai l'isola. Lo stesso Miller torna ogni anno e ha pure restaurato una chiesetta.

idris elba three thousand years of longing

E il film è dedicato proprio alla mamma, che viene invece dall'Anatolia. Questo spiega perché tutto l'inizio sia parlato in greco, trovata molto divertente, anche se poi, per doveri di produzione, il Dijin riesce a imparare rapidamente l'inglese, lingua per lui elementare.

tilda swinton three thousand years of longing

Ma nelle singole storie si parlano le vere lingue e Saba ritorna finalmente nera, bellissima e addirittura pelosa, e le favorite parlano in turco, rispettando la costruzione assolutamente mediterranea della narrazione del Dijin, cosa alquanto curiosa per un regista nato in Australia, che sembra qui alla riscoperta delle origini sue e di tutto, soprattutto della capacità di raccontare.

three thousand years of longing 3

Alitha si innamorerà del Dijin, come avremmo fatto tutti, e se lo porterà a Londra facendo impazzire le buffe vicine zitellone un po' razziste. Non so se sia il magnum opus di Miller, certo è il suo film più strano e particolare che va forse più amato e sentito che capito ma dopo un capolavoro come "Mad Max: Fury Road" forse era quello che ci voleva. Visivamente uno splendore, scritto e recitato benissimo. Lo rivedrei subito. In America esce il 31 agosto...

three thousand years of longing 1 tilda swinton three thousand years of longing 6 red carpet three thousand years of longing idris elba tilda swinton three thousand years of longing three thousand years of longing 1 idris elba three thousand years of longing 2 tilda swinton a cannes three thousand years of longing 4 three thousand years of longing