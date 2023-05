25 mag 2023 19:03

LA CANNES DEI GIUSTI - E’ ARRIVATO QUENTIN TARANTINO, E HA RIEMPITO SUBITO IL THÉATRE CROISETTE DOVE ERA APPENA TERMINATA LA PROIEZIONE DI UN BELLISSIMO FILM VIETNAMITA, “INSIDE THE YELLOW COCOON SHELL”, OPERA PRIMA DI THIEN AN PHAM - LA NOTIZIA CHE HA DATO TARANTINO AI SUOI FAN È CHE “THE MOVIE CRITIC”, QUELLO CHE SARÀ IL SUO ULTIMO FILM, SI FARÀ. SARÀ AMBIENTATO NEL 1977 E BASATO SULLA VITA DI UN VERO CRITICO CHE SCRIVEVA SU RIVISTE PORNOGRAFICHE NON PARTICOLARMENTE NOTO. ANZI… - VIDEO