Ricordate i tempi delle temutissime spalline del reggiseno in vista? Nei primi Duemila, si faceva di tutto per evitarle, anche di peggio che metterle in mostra: ad esempio con bretelle trasparenti in silicone, modelli a fascia o, nel caso di abiti scollati sulla schiena, con i famosi "pesciolini" autoreggenti per coprire i capezzoli (quando erano ancora avvertiti come un tabù).

La buona notizia è che non c'è più bisogno di niente di tutto questo. L'underwear è talmente passato da "ciò che si indossa sotto" a pezzo portante di un look che esibirlo è attuale, liberatorio, divertente. Anche sui tappeti rossi più osservati del mondo.

Se ne parla già da qualche collezione a questa parte: tra boobs mania e outfit "in mutande", per quanto stilosissime, la moda incoraggia a scoprire il corpo e rivelare l'intimo sotto il grido dell'empowerment, una potente affermazione di sé stesse.

Nel 76esimo Festival di Cannes in corso sulla Croisette fino al 27 maggio, le star stanno portando fieramente la lingerie sul tapis rouge e negli eventi a latere, confermando la risonanza del trend. Senza spingersi agli estremi di Julia Fox, irriverente ospite sulla Croisette dai look audaci, vediamo in quanti e quali modi è possibile trasformare l'underwear in protagonista.

Il bra da esporre non sporge dall'abito ma ne fa direttamente parte. La sera della Montée des Marches dell'attesissimo film di Wes Anderson, Asteroid City, Scarlett Johannson è stata una delle attrici a dimostrarlo, con una creazione bianca e rosa Prada, fatta su misura. Il gioco di geometrie del look sovrapponeva lo scollo a triangolo all'abito bustier a colonna. Qualcuno è già pronto a chiamare il dettaglio sartoriale un bra peek-a-boo, perché fa cucù da sotto l'abito.

Alla presentazione della pellicola, era presente anche la bellissima top model, Rosie Huntington-Whiteley. Sul suo vestito Fendi, ecco comparire di nuovo delle bretelline a contrasto.

Nei toni del bianco e del nude, con pinces su un lato e maxi spilla sull'altro, quello dello spacco, l'abito della 36enne britannica viene dalla collezione Couture Fendi per la primavera estate. Abbinato a sandali Aquazzura, ripropone lo stesso schema: sembra "sceso" appena sotto il reggiseno, in maniera voluta, sexy ma senza eccessi.

Il giorno prima, l'attrice di Euphoria Sydney Sweeney è stata avvistata mentre lasciava l'hotel con il fidanzato Jonathan Davino indossando uno slip dress ghiaccio e (reggiseno) turchese firmato Miu Miu, […]

La top model russa Irina Shayk ha sfoderato al Festival solo look da capogiro. Su tutti, vince quello che in pieno giorno ha rivestito con un prezioso velo gioiello un completino intimo Gucci (FW 2023). Portato insieme ad una giacca (messa solo di tanto in tanto), guanti, gambaletti, sandali con cinturino ed occhiali da sole da diva: l'ex di Bradley Cooper ha rubato tutti gli sguardi. […]

E per chi creda che un azzardo simile sia concesso solo alle "giovani", la mitica attrice spagnola Rossy de Palma ha da dire qualcosa in merito. Anche se sulle passerelle per l'autunno inverno il suo abito Valentino era indossato senza nulla sotto, la 58enne emblema di spirito iberico ha preferito infilare un bra a triangolo.

La star dei social francese, Léna Mahfouf, meglio conosciuta su internet come Lena Situations, ha fatto rivivere sul red carpet della Costa Azzurra una creazione vintage Vivienne Westwood, portata per la prima volta in passerella da Naomi Campbell per l'autunno inverno 1994.

Iris Law, figlia del noto Jude pure presente alla rassegna cinematografica, ha uno stile alternativo, dalle note rock, che fa molti proseliti.

L'abito Saint Laurent (FW 23) che la modella 22enne indossava sul tappeto rosso non mette l'intimo in vista ma lascia il seno nudo con un dettaglio originale: una fettuccia velvet che si insinua tra i pizzi trasparenti. Effetto "codice a barre" più glamour che si possa immaginare.

Pezzi portanti del mondo della lingerie sono anche le sottane in raso e seta, sottovesti eleganti per la notte. Con le sue bretelle fine e i bordi orlati di merletti, fa pensare proprio a una nuisette l'abito Roberto Cavalli indossato da Stella Mawxwell (gioielli Lustro). […]

