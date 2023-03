IL CANTANTE SARÀ PURE MASCHERATO, MA IL FLOP SI VEDE BENISSIMO – BATOSTA PER MILLY CARLUCCI: SU RAI1 “IL CANTANTE MASCHERATO” TRACOLLA AL 17.2% DI SHARE CON 2 MILIONI DI SPETTATORI E FA PEGGIO DELL’ESORDIO (17.9%) – NONOSTANTE OSPITATE E INNUMEREVOLI SMASCHERAMENTI, SU CANALE5 MARIA DE FILIPPI VOLA LA 28.2% DI SHARE CON 4 MILIONI DI SPETTATORI E DISTACCA IL PROGRAMMA DELLA CARLUCCI DI 11 PUNTI – VIDEO: AL “CANTANTE MASCHERATO” LA REGIA SI SBAGLIA E RIPRENDA LO SCALDAPUBBLICO FINITO NEL MIRINO DI SELVAGGIA LUCARELLI PER…

LO SCALDAPUBBLICO AL CANTANTE MASCHERATO

Marco Zonetti per Dagospia

il cantante mascherato 10

Cantante Mascherato ma flop evidente per Milly Carlucci e per il suo show in prima serata su Rai1 che, alla seconda puntata, fa peggio dell'esordio di sette giorni fa.

Ieri sera, infatti, Il Cantante Mascherato giunto ormai alla sua quarta edizione ha totalizzato solo 2.068.000 spettatori pari al 17.2%, rispetto al 17.9% e alla media di 2.281.000 della settimana scorsa.

amici di maria de filippi 1

E dire che Milly se l'è inventate tutte: l'ospitata di Nino Frassica, di Al Bano, numerosi "smascheramenti" e lo sforamento fin dopo l'una. Invano: non soltanto i "mascheroni" hanno perso colpi, non soltanto sono stati distaccati di ben 11 punti di share e di due milioni di spettatori da Maria de Filippi con il suo Amici ha conquistato il 28.2% con 4.008.000 affezionati... ma sia l'anteprima Tutti in maschera, con il suo 16.1% e 2.986.000 spettatori, sia il programma vero e proprio, sono stati battuti ampiamente anche da Striscia la Notizia che in access prime time, su Canale5, ha segnato 3.812.000 individui all'ascolto con il 20.8%.

il cantante mascherato 11

Una nuova cocente batosta, insomma, per il "king degli ascolti" Stefano Coletta, dopo il flop di Loretta Goggi e di Benedetta Primavera, battuti da Pio e Amedeo venerdì sera.

Da segnalare anche, nello show di Milly Carlucci, la ricomparsa dello "scaldapubblico" che, per un errore di regia, come si evince nel video che alleghiamo, si vede distintamente incitare la platea affinché applauda con più vigore le battute dei giurati del programma. Ricordiamo che il signore in questione era finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli che, nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, si era lamentata di essere bersagliata in ogni puntata dalle critiche, dai buu, dalle rimostranze degli spettatori dell'auditorium aizzati dallo "scaldapubblico" contro di lei.

amici di maria de filippi 2

In tutto questo, resta il fatto che quello giudicato "il programma più debole di Maria De Filippi" ha fatto di nuovo a fettine lo strombazzatissimo show della Carlucci, costato uno sproposito. Se alla seconda puntata siamo già finiti su questi risultati, come andranno le prossime settimane?

il cantante mascherato 9 il cantante mascherato 6 il cantante mascherato 5 il cantante mascherato 4 il cantante mascherato 5 il cantante mascherato il cantante mascherato 7 il cantante mascherato 1 il cantante mascherato 2 il cantante mascherato 3 amici di maria de filippi 5 amici di maria de filippi 6 amici di maria de filippi 7 il cantante mascherato 8

amici di maria de filippi 4 amici di maria de filippi 3