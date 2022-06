9 giu 2022 15:03

CAPITALE UNGULATA! LO STORICO LUCIO VILLARI SCRIVE AL "CORRIERE": "MARTEDÌ 7 GIUGNO ALLE 20 PASSANDO PER VIA FANI, HO VISTO PASSARE DI CORSA IN UN PRATO VICINO ALMENO QUINDICI CINGHIALI GUIDATI A UN CAPO BRANCO GROSSO COME UN VITELLO. VORREI CHE LA VIOLENZA ORMAI ACCERTATA, ESERCITATA SULLA CITTÀ DA NOTI INTERESSI, FOSSE FISICAMENTE RAPPRESENTATA DA QUESTA FURIA ANIMALE, ANALOGA A QUELLA DI ALTRI ANIMALI CHE OCCUPANO, CON IL CONSENSO DELLE ISTITUZIONI, LE STRADE DI ROMA" – LA RISPOSTA DI PAOLO CONTI