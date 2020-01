1 gen 2020 16:39

I CAPODANNATI DEL PICCOLO SCHERMO - NON SOLO AMADEUS HA PERSO QUASI 5 PUNTI DI SHARE, ANCHE MATTARELLA CALA NEGLI ASCOLTI. IN UN ANNO HA PERSO CIRCA UN MILIONE DI SPETTATORI E 6 PUNTI E MEZZO DI SHARE. IL 31 DICEMBRE 2019 IL MESSAGGIO DI FINE ANNO È STATO ASCOLTATO IN TOTALE DA 9.327.000 SPETTATORI. NEL 2018, 10 MILIONI E 360 MILA I CAPODANNATI DEL PICCOLO SCHERMO