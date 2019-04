CARBONI ARDENTI – È INIZIATA L’OPA SOVRANISTA SUL TG1? LE SOLITE MALELINGUE DI VIALE MAZZINI SOSTENGONO CHE DOPO IL (PROBABILE) SUCCESSO ALLE EUROPEE SALVINI VOGLIA FAR FUORI IL DIRETTORE DEL TG1 IN FORTE DIFFICOLTÀ – INTANTO È CERTA LA CONDUZIONE DI MARCO LIORNI A REAZIONE A CATENA DURANTE IL PERIODO ESTIVO – FINE DELL’ERA FLUSSI ALLE RISORSE UMANE, ARRIVA FELICE VENTURA?

Marco Antonellis per Dagospia

LUCIANO FLUSSI

Novità in casa Rai: presto potrebbe cambiare il Direttore delle risorse umane. Dalle parti di viale Mazzini ne sono convinti anche se qualcuno su al settimo piano dice che non è ancora fatta: Felice Ventura (ora a capo dell'ufficio acquisti) potrebbe presto sostituire Luciano Flussi alla Direzione del personale. Insomma, si avvia alla conclusione l'era di Luciano Flussi. E di lui che ne sarà? Per lui si parla dell'innovativo "Transformation Office" che dovrebbe aiutare Salini nel rinnovamento aziendale. Insomma, una sorta di "coach" del cambiamento anche se per un ruolo del genere da Salini ci si aspettava un profilo più giovane. Ma non è ancora detta l'ultima parola.

fabrizio salini marcello foa

L'Ad Salini anche in queste giornate che precedono il prossimo Cda (dovrebbe tenersi il 17 aprile) sta continuando con le sue valutazioni. Nel frattempo Antonio Preziosi direttore di Rai Parlamento, al cospetto di Antonio Tajani e Gennaro Sangiuliano (la moglie, Federica Corsini, è giornalista della testata parlamentare) ha festeggiato il compleanno al De Russie.

GIUSEPPE CARBONI

Ma la Rai è già proiettata sul prossimo futuro. A Saxa Rubra e a Viale Mazzini l’infallibile intuito dei cacciatori di nomine sta già disegnando gli assetti dei vertici del Salvini day. Ovvero chi occuperà le stanze dei bottoni di viale Mazzini e chi andrà a dirigere Tg e reti. Il tam tam della giungla Rai conferma che i sovranisti sono attivissimi sul fronte del d day, cioè dello sbarco dei leghisti sulle spiagge di viale Mazzini e di Saxa Rubra dopo il trionfo alle europee e la successiva conquista di Palazzo Chigi alle politiche.

marco liorni foto di bacco

Intanto, chi ha motivi per essere contento è Marco Liorni: sarà lui a condurre Reazione a Catena durante il periodo estivo. In poche parole sarà lui a dover fare da traino ad un Tg1 già in difficoltà. In casa Rai questa scelta a molti non è piaciuta, temono che non porterà molti spettatori al Tg della rete ammiraglia. Le solite malelingue azzardano addirittura che sarebbe già iniziata l'opa sovranista sul Tg1 con tanto di accordi per il Cdr tra sovranisti ed ex piddini: un modo per preparare il terreno alla zampata finale da dare dopo le elezioni (con tanto di promesse di vicedirezione).

FELICE VENTURA RAI

In corsa oltre a Sangiuliano ci sarebbe anche Fabrizio Ferragni, ora alle relazioni istituzionali ma sempre più apprezzato dai sovranisti. Anche Salini si starebbe riposizionando sul fronte politico: la cartina di tornasole sarà la prossima audizione in Vigilanza (che se non verrà rimandata ulteriormente dovrebbe tenersi martedì prossimo alle ore 12, prima del prossimo Cda Rai). Se non ci sarà battaglia vorrà dire che il grande inciucio a scapito dei 5Stelle sarà andato in porto.

fabrizio ferragni rai fabrizio ferragni rai 1 FABRIZIO SALINI LUCIANO FLUSSI