CARCIOFI ALLA GIURIA – CLASSIFICA PROVVISORIA DI SANREMO, TUTTI CONTRO LA GIURIA DEMOSCOPICA: FRANCESCO GABBANI, SCONGELATO ANCHE QUEST’ANNO PER IL FESTIVAL, ARRIVA PRIMO, MENTRE JUNIOR CALLY, CON UN GRAN PEZZO, ERA STATO GIÀ BOCCIATO IN PARTENZA E ARRIVA ULTIMO – E CELENTANO ATTACCA: “SCANDALOSE TOPPATE DELLA GIURIA DEMOSCOPICA…” – COME FUNZIONA IL VOTO - VIDEO

Da "www.fanpage.it"

Al termine della seconda serata di Sanremo 2020, Amadeus ha letto la prima classifica provvisoria ottenuta sommando i voti assegnati dalla giuria demoscopica ai 24 Big in gara. Provvisoriamente primo Francesco Gabbani che ha portato al Festival il brano “Viceversa”.

Per la 70esima edizione si piazza un gradino sopra Le Vibrazioni, primi in classifica nel corso della prima serata con la canzone “Dov’è”. Ultimo Junior Cally con “No grazie” che finisce in fondo alla classifica di gradimento, subito prima di Bugo e Morgan, ultimi nella classifica della prima serata con “Sincero”. Buona la posizione ottenuta da Elodie, prima tra gli artisti usciti da un talent show con "Andromeda", canzone scritta per lei dall'amico Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 con "Soldi".

Francesco Gabbani in testa alla classifica provvisoria 2020

Francesco Gabbani, provvisoriamente primo sommando i voti espressi dalla Giuria Demoscopica nel corso delle prime due serate del Festival, ha già vinto due edizioni di Sanremo: nel 2017 tra i Big con "Occidentali's Karma" e per le Nuove Proposte nel 2016 con "Amen".

La classifica provvisoria della seconda serata di Sanremo 2020

Di seguito la classifica provvisoria con i 24 Big in gara:

1 Francesco Gabbani – “Viceversa”

2 Le Vibrazioni – “Dov’è”

3 Piero Pelù – “Gigante”

4 Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”

5 Elodie – “Andromeda”

6 Diodato – “Fai rumore”

7 Irene Grandi – Finalmente io”

8 Tosca – “Ho amato tutto”

9 Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango”

10 Levante – “TikiBomBom”

11 Marco Masini – “Il confronto”

12 Alberto Urso – “Il sole ad est”

13 Giordana Angi – “Come mia madre”

14 Raphael Gualazzi – “Carioca”

15 Anastasio – “Rosso di rabbia”

16 Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso”

17 Achille Lauro – “Me ne frego”

18 Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”

19 Rita Pavone – “Niente (Resilienza 74)”

20 Riki – “Lo sappiamo entrambi”

21 Elettra Lamborghini – “Musica (e il resto scompare)”

22 Rancore – “Eden”

23 Bugo e Morgan – “Sincero”

24 Junior Cally – “No grazie”

Da "www.ilmessaggero.it"

Il Molleggiato attacca. Adriano Celentano irrompe su Sanremo 2020, promuove Amadeus ma boccia sonoramente la giuria demoscopica. «Un festival amichevolmente simpatico. Bravo Amadeus! Però, con le solite mancanze di chi avrebbe dovuto prendere posizione contro le scandalose toppate della giuria demoscopica, la quale ieri sera, ha superato se stessa già dalla prima esibizione dei giovani».

L'artista entra nel dettaglio: «Gli “Eugenio in Via Di Gioia” -spiega Celentano - il cui nome si addice più a una via del centro che a un complesso, che hanno aperto la gara con una sorprendente esibizione dal nome sì, curioso, ma con una canzone gioiosa, fresca e fin troppo avanti per la malsana aria che si respira nelle gare canore».

«Persino io, che non riesco a invecchiare, sono rimasto colpito dalla spumeggiante esibizione dei quattro “Eugenio...” e la giuria cosa fa?... li boccia. Non preoccupatevi ragazzi!», dice l'ex Molleggiato.

Che aggiunge: «È successo anche a me con “Il ragazzo della via Gluck”, che fu bocciata due volte: dalla giuria e dai giornalisti che avevano la possibilità di ripescare (così diceva la regola) una delle canzoni bocciate per riammetterle in gara».

Anton Filippo Ferrari per "www.tpi.it"

SANREMO 2020 COME SI VOTA – Dal 4 all’8 febbraio su Rai 1 va in onda il 70esimo Festival di Sanremo. I 24 cantanti in gara si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria finale. A giudicarli 4 giurie differenti: demoscopica, orchestra del teatro Ariston, stampa e il televoto. Ma quando voteranno le giure? Come si fa a votare le canzoni di Sanremo 2020? Vediamo insieme il regolamento nel dettaglio e tutte le informazioni.

Il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2020 (con ulteriori tre modifiche: modifica del 28/11/2019, modifica del 12/12/2019, modifica del 06/01/2020) ha spiegato come e quando voteranno le varie giure.

In ogni serata, nella sezione Campioni (24 artisti), saranno chiamate a votare giurie diverse:

la giuria Demoscopica voterà per le prime 12 canzoni eseguite il martedì, per le seconde 12 eseguite il mercoledì e la serata finale

la giuria composta da Musicisti e Coristi dell’Orchestra voterà il giovedì

la giuria di Stampa, Tv, Radio e Web voterà il venerdì e la serata finale

Televoto da casa l’ultima serata

I tre sistemi di votazione nella serata finale del Festival di Sanremo 2020 avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33 per cento; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 per cento; Televoto 34 per cento.

Un meccanismo analogo verrà utilizzato anche per la votazione delle Nuove proposte (i giovani): solo Demoscopica al martedì e al mercoledì; Demoscopica, Stampa e Televoto al giovedì e al venerdì.

