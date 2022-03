10 mar 2022 17:00

CARLA SIGNORIS, MOGLIE DI CROZZA, SMONTA LE POLEMICHE PER IL VIDEO DI “TUTTA PATATA”, IN CUI INTERPRETA UNA EROINA CHE SCONFIGGEVA IL MALE MOSTRANDO LA SUA PATATA: “NON AVEVA NULLA DI PORNOGRAFICO. C'È GENTE CHE PERMETTE AI FIGLI DI 8 ANNI DI GUARDARE SQUID GAME. ORA CENSURANO PERSINO DOSTOEVSKIJ - LO SKETCH IN CUI LEI SU DI GIRI RACCONTAVA LA SUA GIORNATA TIPO: "MI ALZO ALLE 4 DEL MATTINO PREPARO COLAZIONE E PRANZO, PORTO I BAMBINI A SCUOLA, ETC. COME FACCIO? MI DROGO" - “OGGI NON ME L'AVREBBERO PIÙ FATTO FARE" – VIDEO