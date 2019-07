CARLO MAGNA SU RAI2 – AVEVA DETTO DI NON VOLER PIÙ TORNARE IN TV, MA CARLO CRACCO SBARCA IN RAI CON IL COOOKING GAME SHOW “NELLA MIA CUCINA”: IL PROGRAMMA, IN ONDA NEL PRESERALE, SARÀ CONDOTTO CON LA “WEBSTAR” CAMIHAWKE – VENTI PUNTATE PER UN FORMAT CHE VEDRÀ UNO CHEF…(VIDEO)

Emanuela Bonati per "www.scattidigusto.it"

carlo cracco e camihawke 2

A quanto pare Carlo Cracco ha cambiato idea: quest’autunno ritorna in TV con un nuovo cooking game show intitolato Nella mia cucina.

Eppure aveva ripetutamente dichiarato di non avere nessuna intenzione di tornare in TV, magari spingendo all’estremo lo sketch che Masterchef gli aveva dedicato quando se ne era andato (ricordate il funerale con i suoi colleghi Barbieri-Bastianich-Cannavacciuolo attorno al feretro?), tanto da auto-considerarsi “morto” per la TV.

Ma l’altro giorno, durante la presentazione del palinsesto della stagione 2019/20 della RAI, Carlo Freccero, direttore di RAI2, ha annunciato la presenza di Cracco nella programmazione autunnale.

camihawke

Il nuovo programma si chiamerà Nella mia cucina, andrà in onda nella fascia preserale del 2, dalle 19.35 (e si suppone fino all’inizio del TG2, quindi fin verso le 20.30), dal lunedì al venerdì, a partire dal 16 settembre, e sarà condotto da Cracco con la “webstar” Camihawke.

Fin qui le notizie assodate, consultando una dozzina di siti – non molto di più. Ho recuperato anche qualche altro dettaglio: Cracco sarà solo presentatore, dice un sito, e non vestirà la giacca da cuoco; e poi: i concorrenti dovranno replicare un piatto dello chef, i concorrenti saranno vip, la sfida sarà condotta in ambito familiare, il nuovo cooking show sarà un misto fra un dating show e un game show, la striscia sarà probabilmente replicata nel pomeriggio prima di Detto fatto. Chiaro.

carlo cracco

Coincidenza: Cracco, che non era poi del tutto scomparso dai teleschermi, è testimonial della Scavolini – nota azienda di cucine e arredamenti. E forse ricorderete un nostro post di qualche tempo fa, in cui annunciavamo la ricerca di concorrenti per uno show Tv lanciata appunto da Scavolini.

Che ci permette di precisare meglio cosa potrebbe accadere Nella mia cucina di Carlo Cracco: “Il programma sarà composto da 20 puntate e sarà ambientato in un set domestico dove due bellissime e performanti cucine modello Mia by Carlo Cracco saranno il teatro delle divertenti sfide.

camihawke 9

Co-produttore del nuovo format è, infatti, Scavolini. Il format vedrà uno chef fianco a fianco, o meglio, spalle contro spalle con un concorrente a cui dovrà spiegare, senza mai mostrarli alla vista, i vari passi per preparare un piatto. I due avranno a disposizione due cucine speculari, gli stessi ingredienti e gli stessi strumenti. Ad essere diverse, ovviamente, saranno la tecnica e la manualità dei protagonisti, aspetti che renderanno divertenti le fasi della preparazione e, soprattutto, il faccia a faccia a fine puntata, quando i due protagonisti dovranno confrontare il risultato.”

CARLO CRACCO

Niente vip, a quanto pare. Vedremo: le selezioni per i concorrenti sono terminate a giugno.

E Camihawke? Questo nome non mi è nuovo, dissi io usando la tipica espressione che utilizzo quando non ho la minima idea di cosa si stia parlando. In realtà sì, l’avevo già incrociata in rete, ma sono andato ad approfondire.

camihawke 8

Un canale YouTube con 75.096 follower (anzi, 75.097: mi sono iscritto anch’io), una pagina Facebook con 578.000 mipiace e 620.000 follower, ultimo post il 27 giugno, 918.001 follower (l’1 sono ancora io…) su Instagram, dove un suo post, di ieri 11 luglio, un breve video per Loreal, ha mentre scrivo 641.203 visualizzazioni. La sua biografia? “La pasta al forno è il mio unico credo. Faccio tante cose ma non sono esperta di nulla perché rimango umile.”

CARLO CRACCO RIMPROVERA UN CONCORRENTE A HELLS KITCHEN camihawke 7 cracco gordon ramsay carlo cracco forte village camihawke 6 camihawke 32 camihawke 30 camihawke 28 camihawke 31 camihawke 29 camihawke 4 camihawke 27 maurizio martina carlo cracco camihawke 3 camihawke 5 mascia ramsay mancini cracco il ristorante di carlo cracco in galleria a milano camihawke 1 camihawke 10 camihawke 11 camihawke 12 camihawke 13 camihawke 14 camihawke 15 camihawke 16 camihawke 17 camihawke 19 camihawke 2 camihawke 18 camihawke 20 camihawke 21 camihawke 22 camihawke 24 camihawke 23 camihawke 25 camihawke 26 CARLO CRACCO RIMPROVERA UN CONCORRENTE A HELLS KITCHEN