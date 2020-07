24 lug 2020 19:52

CARLO VERDONE TORNA AL "PALO DELLA MORTE" PER I 40 ANNI DI "UN SACCO BELLO" – A VIGNE NUOVE E’ STATA APPOSTA UNA TARGA NEL LUOGO DELLA SCENA CULT DEL FILM IN CUI IL BULLO ENZO (VERDONE) INCONTRAVA L'AMICO SERGIO (RENATO SCARPA) PER PIANIFICARE UN VIAGGIO IN AUTO DA ROMA FINO A CRACOVIA - "OGGI NON SAREBBE POSSIBILE RIPETERE "UN SACCO BELLO", È CAMBIATA LA STORIA. ENZO ANDREBBE IN VACANZA A IBIZA CON ALTRI CENTO TUTTI UGUALI A LUI, STESSI TATUAGGI E STESSI CAPELLI" – VIDEO