IL CARNEVALE DEI VIPPONI AMERICANI SI CHIAMA MET GALA - AL METROPOLITAN MUSEUM DI NEW YORK SE NE SONO VISTE DI TUTTI I COLORI: KIM KARDASHIAN IN BURKA, LIL NAS X IN VERSIONE “CAVALIERE DELLO ZODIACO”, LA FIGLIA DI MADONNA CON L’ASCELLA PELOSA IN BELLA VISTA E POI LE SOLITE PERVESTITE E LOOK ANDROGINI – LA MEJO: LA SENATRICE COMBAT-DEM ALEXANDRA-OCASIO CORTEZ HA INDOSSATO UN ABITO CON SCRITTO SUL CULO “TASSATE I RICCHI” (MA QUALCUNO GLIE L’HA DETTO CHE UN BIGLIETTO AL GALA COSTA 30MILA DOLLARI?) - MATTEO BERRETTINI NON SE L’È FILATO NESSUNO - VIDEO

LE PAGELLE DEL MET GALA 2021

Michela Proietti per www.corriere.it

Iman mette le ali: 8

Atteso più che mai, al Metropolitan Museum di New York è andato in scena il Met Gala 2021, la notte newyorkese a più alto tasso di glamour dell’anno. Ecco tutti gli ospiti (e tutti gli abiti) sul tappeto rosso, con abiti a dir poco sorprendenti, come questo scelto da Iman. Dai tempi di Icaro, metter e le ali è il sogno dell’uomo: Iman ci riesce con un abito davvero fuori dagli schemi, realizzato tra Dolce&Gabbana e Harris Reed. Realizzato in broccato italiano ed enfatizzato da una gonna in crinolina, il look consiste in un bustier jacquard allacciato sul retro con ricchi nastri di seta, abbinato ai caratteristici pantaloni H Flare di Reed. A completare il tutto dei raggi luminosi: e Iman vola.

Irina Shayk botticelliana: 7

In Moschino, Irina Shayk è più solare che mai: il suo abito è un po’ nude e un po’ romantico, una Venere di Botticelli 2.0

Sara Sampaio rimane a terra: 6,5

Anche lei, come Iman, vorrebbe volteggiare in cielo, ma questo abito non le fa spiccare il volo.... Scarpe Jimmy Choo.

Serena Williams ingoffata: 6,5

Non passa certo inosservata Serena Williams con la sua maxi cappa in marabù Gucci (come il body e i leggins in pizzo argento e) ad effetto degradé beige-rosa-nero con strascico: ma anche su di lei il risultato finale è un po’ ingombrante.

Kim Kardashian senza volto: 5

Kim Kardashian, da sempre provocatoria al Met Gala con i suoi abiti destinati a far parlare, stavolta non ci convince: una donna non dovrebbe mai avere il volto coperto

Donatella Versace bondage: 7,5

In grande forma Donatella Versace, con un abito bondage maison: ruche, spille e strascichi, Versace all’ennesima potenza. Con il vezzo del riciclo: Donatella aveva indossato lo stesso abito nel 1992.

Timothée Chalamet o bianco o nero: 7,5

Co-host della serata, Timothée Chalamet che qualche settimana fa aveva fatto centro al Festival di Venezia con un look scintillante total black, per il Met Gala 2021 ha scelto un total white Haider Ackermann. E dimostra di sapersi muovere bene in entrambi i registri

Mary J Blige dorata: 7

Un abito d’oro e il gioco è fatto: una vecchia regola che Mary J Blige sposa con convinzione. Scarpe Casadei

Jennifer Lopez pistolera: 6,5

Si può in appena una settimana essere in vetta e dopo qualche giorno precipitare: succede a Jennifer Lopez, divina in bianco a Venezia, bocciata in stile cowboy al Met Gala

Camila Cabello in viola: 6,5

Inutile insistere e dire che è un colore che non si indossa tra gli artisti: all’estero questa regola non esiste e Camila Cabello imbocca convinta la strada del viola.

Tory Burch veste sè stessa: 8

La stilista oltre a Mindy Kaling, Kristine Froseth e Chloe Fineman veste anche sè stessa: e il suo abito se lo cuce letteralmente su misura.

Simone Biles il «peso» della bellezza: 7,5

Simone Biles, vincitrice di sette medaglie alle Olimpiadi e di venticinque ai Campionati del Mondo, dimostra di avere il fisico: l’abito che indossa, pieno di cristalli, pesa 44 kg....

Evan Mock mascherato: 6

Un altro volto coperto, in questo caso forse per evitare gli sguardi critici del pubblico, che avrebbe qualcosa da dire sul tuxedo tagliato a mo’ di bermuda e i calzettoni in spugna di Evan Mock...

Virgil Abloh coniglietto: 6

Anche Virgil Abloh, amministratore delegato di Off-White, la butta sul simpatico e si presenta come una coniglietta di Playboy

Karlie Kloss come una rosa: 8

Arriva Karlie Kloss e non ce n’è più per nessuna, con quelle ruches rosse intorno al collo che la fanno sembrare una rosa rossa.

Grimes avveniristica: 7,5

Avveniristica come la Tesla, la macchina inventata da suo marito Elon Musk: Grimes arriva al Met con una mascherina spaziale... del resto aveva già detto in passato di avere sulla schiena delle cicatrici aliene.

Alicia Keys sposina: 6

Non bastava il tulle bianco, Alicia Keys ha aggiunto anche lo strascico: Alicia Keys è una sposina perfetta accanto a Swizz Beatz.

Rihanna e Asap Rocky coppia bollente: 6,5

La coppia è sicuramente bollente, riscaldata dagli ingombranti coprispalle... o forse si tratta proprio di coperte?

Kendall Jenner brilla: 8

Niente di originale, ma a volte andare sul classico è una buonissima idea.

Metteo Berrettini, elegantissimo e defilato

Al Met Gala mai così affollato di sportivi fa fatto la sua apparizione anche il tennista Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon. Berrettini elegantissimo è rimasto però defilato. Le uniche foto (circolate su Twitter) sono quelle in cui viene paparazzato di sfuggita con la compagna e tennista Ajla Tomljanovic.

BEN AFFLECK E JENNIFER LOPEZ

Stefania Saltalamacchia per www.vanityfair.it

Jennifer Lopez e Ben Affleck non hanno alcuna paura di correre. Del resto, sono qui vent’anni dopo. Così a qualche giorno dal primo red carpet insieme – al Festival di Venezia per The Last Duel – eccoli tagliare «un altro traguardo» per ogni storia di Hollywood che si rispetti: il primo Met Gala in coppia.

Ben, da vero gentiluomo, ha lasciato che lei sfilasse da sola, sui gradini, unica protagonista dei flash. Ma dopo l’ha subito raggiunta, e i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato, nonostante entrambi indossassero la mascherina. Ben e Jen hanno scelto un abito dello stesso stilista, rielaborando il tema della mostra (e quindi della serata): In America: A Lexicon of Fashion.

Lopez (che in precedenza ha frequentato Alex Rodriguez) e Affleck (che ha detto addio ad Ana de Armas) hanno «riacceso» la loro storia d’amore lo scorso aprile, prima di renderla ufficiale su Instagram a luglio, nel festeggiare il compleanno della cantante. Si sono riavvicinati, secondo i ben informati, dopo aver accompagnato i rispettivi figli al Magic Castle di Los Angeles. Ben ha tre figli con l’ex moglie Jennifer Garner: Violet, 15 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9. Jen, invece, condivide i gemelli Emme e Max, 13, con l’ex marito Marc Anthony.

