26 set 2024 15:30

CARO COSTANO A MAMMA RAI I NUOVI REUCCI DEL SERVIZIO PUBBLICO - MASSIMO GILETTI, FATTO FUORI DALL’ARENA DE LA7 DI URBANO CAIRO, RIPARTE CON UN CONTRATTO MONSTRE PER "LO STATO DELLE COSE", IN ONDA NELLA PRIMA SERATA DEL LUNEDÌ DI RAI3: PER LUI TELEMELONI HA APPARECCHIATO UN CONTRATTO DA 1,1 MILIONI DI EURO, OLTRE I 48MILA EURO A SPECIALE, AL QUALE SI AGGIUNGONO I 360MILA EURO A PUNTATA – L’EX IENA ANTONINO MONTELEONE SI METTERÀ IN TASCA 327MILA EURO ALL’ANNO CHE SALIRANNO FINO A 360MILA PER IL PROGRAMMA DEL GIOVEDÌ DI RAI2 “L’ALTRA ITALIA”. BUDGET A PUNTATA 180MILA EURO. E L’INCUBO DEL FLOP È DIETRO L’ANGOLO VISTO CHE…