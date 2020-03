19 mar 2020 12:09

CAROFIGLIO, UNO CHE AVEVA CAPITO TUTTO - LO SCRITTORE UN PO’ ÉNGAGÉ E UN PO’ MAGISTRATO IL 26 FEBBRAIO TWITTAVA SPAVALDO: “CONTRO L’ISTERIA COLLETTIVA OGGI: 1) HO VIAGGIATO IN AEREO E SENZA MASCHERINE; 2) SONO ANDATO IN METROPOLITANA E TUTTI ERANO TRANQUILLI; 3) HO PRESO PARTE A UNA TRANQUILLA E AFFOLLATA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO” - POI IERI DAVA NOTIZIA DELLA RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI PER CHI NON OSSERVA LE RESTRIZIONI…