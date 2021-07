LA CARRA', IL TUCA TUCA E L'OMBELICO SUL MONDO - NATALIA ASPESI: "L' ANNO SCORSO GLI INGLESI AVEVANO FRAINTESO LA SUA MALIZIA PER FAMIGLIE ELEGGENDOLA "SEX SYMBOL” E "ICONA CULTURALE CHE HA INSEGNATO ALL'EUROPA LE GIOIE DEL SESSO". SE ASPETTAVAMO RAFFA ERAVAMO ANCORA QUI A CHIEDERCI COME SI FARÀ? ACCUSATA DI PROVOCARE, LA CARRA' FU INVECE LA PIÙ INTEGERRIMA. SOLO CANZONI, LAVORO E DENARO. E A CONFERMARE LA SUA INNOCENZA, LA PASSIONE SFRENATA PER LEI DEGLI..." - VIDEO

Natalia Aspesi per “la Repubblica”

Star assoluta della tv non solo nostra, di un tempo in cui la popolarità e quindi il successo si guadagnavano con la bravura, l' impegno, la fatica, le rinunce, la Carrà, come la si chiamava, ha resistito nel cuore della gente per decenni, tuttora amata: cominciando a lavorare a 8 anni, attrice bambina in un film dal titolo terribile, Tormento del passato e poi lavorando tutta la vita, come non si fa più, perché è fatica ma anche perché non sei abbastanza bravo per durare più di un Sanremo o di un X Factor , e non basta la gonna di lamé per farti divo.

L' anno scorso gli inglesi avevano frainteso la sua malizia per famiglie eleggendola "sex symbol europeo" e addirittura "icona culturale che ha insegnato all' Europa le gioie del sesso". Se aspettavamo lei, per dire, eravamo ancora qui a chiederci come si farà?

Fraintendimento che in Italia si era verificato molti anni fa, quando in una Canzonissima del '69 cantando e ballando nella sigla Ma che musica maestro aveva osato apparire con un millimetro di ombelico esposto! E vescovi e buoni padri di famiglia che ritenevano e ritengono ancora le donne creature del diavolo, la giudicarono pericolosa (anche il suo Tuca tuca ).

Una professionista, roba fuori moda. Più commovente oggi non perché non c' è più, ma perché le nostre attuali star non cantano, non ballano, si vestono fluido non per piacere, orrore, ma per fare inclusione cioè politica.

Accusata di provocare, la davvero inimitabile star fu invece la più integerrima: canzoni vispe ma caste, vita personale mai esibita, il suo Japino fidanzato e poi fraterno amico, niente foto discinte o video sporcaccioni. Niente mariti, niente figli. Solo canzoni e lavoro, e denaro, tanto, giustamente. E a confermare la sua innocenza, la passione sfrenata per lei degli omosessuali, quelli che un tempo adoravano Wanda Osiris, e che hanno premiato più volte persino me.

