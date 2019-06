CARTA SCOPERTA – DOPO IL WEEKEND DI POLEMICHE E LE ACCUSE DI FURTO ALLA “RINASCENTE” DI MILANO, MARCO CARTA HA FATTO UNA TOCCATA E FUGA A MYKONOS CON IL FIDANZATO SIRIO – LE FOTO ESCLUSIVE DI “CHI”: TRA BACI APPASSIONATI A BORDO PISCINA E PARTY, IN ATTESA DEL PROCESSO A SETTEMBRE…

Da www.tgcom24.mediaset.it

marco carta a mykonos con il fidanzato 3

Marco Carta è volato in Grecia, a Mykonos, dopo lo scandalo che l'ha travolto in Italia. Il cantante, infatti, è accusato di furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. E anche se il giudice non ha convalidato l'arresto a settembre sarà processato e rischia fino a 6 anni di carcere. Per dimenticare i guai, Marco si è regalato una breve vacanza con il fidanzato Sirio come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi". Tra baci appassionati a bordo piscina e feste...

