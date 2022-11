14 nov 2022 19:25

CARTA STRACCIA – I DATI DELLE VENDITE DEI GIORNALI DI SETTEMBRE 2022. "REPUBBLICA" PASSA DALLE 103.318 COPIE DEL 2021 A 88.388: UNA CAPORETTO – PER I QUOTIDIANI 130 COPIE PERSE RISPETTO AD AGOSTO, 700 MILA DAL '19 - IL DIGITALE NON COMPENSA, IN UN ANNO SOLO 34MILA IN PIÙ…