17 mag 2022 11:45

CARTA STRACCIATISSIMA - ANCHE IL MESE DI MARZO È STATO IL SOLITO BAGNO DI SANGUE PER I QUOTIDIANI ITALIANI: LE COPIE IN EDICOLA SONO CALATE DEL 10% - MALISSIMO “REPUBBLICA”, CHE ORMAI VENDE 87MILA COPIE, PRATICAMENTE LA METÀ DEL “CORRIERE”, CHE PURE PERDE PIÙ COPIE DI QUANTE NE RECUPERI CON GLI ABBONAMENTI DIGITALI - IL CASO DELLA “VERITÀ”: IN DUE ANNI HA GUADAGNATO IL 25%, SUPERANDO “IL FATTO QUOTIDIANO” (28MILA COPIE CONTRO 23MILA)