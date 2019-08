SULLA CASA DI BATTIATO SVENTOLA BANDIERA BIANCA – L’ABITAZIONE DEL “MAESTRO” A MILO È DIVENTATA OGGETTO DI UNA BATTAGLIA TRA LA FAMIGLIA E IL SINDACO. MESI FA ERANO APPARSI DEGLI ANNUNCI IN CUI SEMBRAVA ESSERE STATA MESSA IN VENDITA, ED È PARTITA LA CAMPAGNA PER SALVARLA E FARLA DIVENTARE UN MUSEO – MA IL FRATELLO NEGA TUTTO: “NON È IN VENDITA”. PICCOLO DETTAGLIO: FRANCO È ANCORA VIVO… – VIDEO

Il futuro della casa di Franco Battiato a Milo è oggetto di una piccola ma animata battaglia tra la famiglia di Battiato e un comitato, "Milo e Franco Battiato", presieduto dal Sindaco di Milo, Alfio Cosentino. Mesi fa su alcuni siti immobiliari erano apparsi degli annunci in cui la casa di Battiato sembrava essere stata messa in vendita, annunci che avevano immediatamente scatenato la reazione di appassionati, fan, amici, preoccupati per il destino di "Villa Grazia" (dal nome della madre di Battiato), situata nella frazione di Praino.

Alcuni, capitanati dal giornalista Franco Zanetti di Rockol avevano addirittura chiesto l' intervento della Siae per acquistare la casa, scatenando addirittura una petizione su Change.org: "In un paese come la Francia", ha scritto Zanetti, "interverrebbe lo Stato per impedire che un' abitazione di grande valenza culturale come è la casa di Franco Battiato finisse nelle mani di qualcuno che non sappia valorizzarla. Penso all' Espace Georges Brassens a Séte, un museo interattivo meta di migliaia di visitatori. Chi, in Italia, potrebbe essere chiamato a compiere un gesto di mecenatismo culturale? Penso alla SIAE, che potrebbe acquisire la proprietà dell' abitazione, consentendo a Battiato di abitarla finché sarà in vita e poi farne un archivio-museo delle opere dell' artista".

«Noi, allora», dice il Sindaco di Milo, «abbiamo realizzato questo comitato con lo scopo di creare una fondazione che abbia come obbiettivo quello di far risaltare il legame tra Franco Battiato e il territorio in cui ha vissuto una grande parte della sua vita. Nel momento in cui la casa viene messa in vendita la fondazione vorrebbe essere l' interlocutore privilegiato ».

Ma la casa, dice il fratello di Battiato, Michele, "non è in vendita", e gli annunci sono infatti scomparsi: «È tutto nato per un' equivoco, la casa resta di Franco, non c' è nessun progetto in tal senso». Anche se alcuni dei vecchi annunci usciti in primavera sono ancora sulla rete.

(…) «Proprio per il forte rapporto che lo ha legato a questa terra», dice ancora il sindaco di Milo, «vorremmo costruire una rete più ampia, abbiamo scritto una lettera a tutti i sindaci del territorio e a personalità del mondo della cultura e dello spettacolo per fare in modo che questo rapporto continui e venga esaltato». Ma i rapporti tra il comitato e la famiglia non sono buoni, le iniziative del comitato sono state prese, sottolinea il fratello del musicista, senza l' accordo della famiglia, «ma noi vorremmo», dice ancora il Sindaco, «che della fondazione facessero parte anche loro, crediamo che sia importante per tutti».

(…) Le preoccupazioni dei colleghi e degli amici di Battiato negli ultimi tempi erano soprattutto dovute alle condizioni di salute del musicista siciliano, che ha attraversato un periodo molto difficile: negli ultimi due anni si è dovuto ritirare dalle scene per una serie di problemi di salute che, soprattutto negli ultimi tempi, sembrano essere finalmente superati, come testimoniano amici e colleghi che lo hanno incontrato negli ultimi giorni proprio nella casa di Milo. (…)

