LA CASA DEL GRANDE FLAGELLO - COSA NON SI FA PER AVERE UNA CLIP IN PRIMA SERATA: ADUA DEL VESCO RECITA (MALE) UNA SCENATA DI GELOSIA NEI CONFRONTI DI DAYANE MELLO CHE HA CHIESTO A GIULIA SALEMI DI ENTRARE IN VASCA INSIEME - PRETELLI, DOPO AVER PRESO IL PALO DALLA GREGORACI, FRIGNA RIVELANDO DI AVERE UN BLOCCO CON LE DONNE - FILIPPO NARDI FUORI CONTROLLO: “CHI VUOL ESSERE FECONDATA?” – VIDEO

È amore. Forse solo amicizia? Non si sa. C’è molta incertezza per adesso, ma tra Adua Del Vesco - al secolo Rosalinda - e Dayane Mello i conti non tornano. Tutto si complica dopo le frasi di Adua. "Io di Dayane in un certo senso sono innamorata, non so se riesco a spiegarmi, ma per me non c’è distinzione tra amore e amicizia - racconta la Del Vesco.

Io amo le mie amiche e posso anche avere delle reazioni eccessive, sai molti mi dicono che devo aprire gli occhi, è un bel gesto, ma io di base non cambierò mai, rimarrò sempre la persona che sono. Io magari ho sbagliato ad avere una reazione forte con Dayane, ma io sono certa di una cosa: io amo lei e l’accetto per come è e vorrei che lei facesse lo stesso con me".

Il loro feeling ha sorpreso tutti qualche settimana fa quando si sono lasciate andare anche ad effusioni nella casa, tra abbracci e frasi a doppio senso. Nulla di strano: l’amore è amore. Unico. Senza distinzioni di sesso, età o altro. Finalmente il GF Vip porta a galla un altro spaccato di vita. A vincere sono di nuovo le emozioni. Ma il loro rapporto vive alti e bassi.

Così, la Adua si sfoga anche con Giulia Salemi. "Io le voglio bene, però so che sotto molti aspetti non riusciamo a comprenderci - dice. come se parlassimo due lingue diverse. Io sto provando ad andare oltre, prima l’ho abbracciata: io ho compreso lei, non so se lei ha compreso me. Io nella mia totale sincerità ho detto tutto di lei, anche le cose che mi hanno fatto rimanere male, dei gesti che ha fatto nei suoi confronti e che prima faceva con me. Io sono un essere umano, non è questione di gelosia. Se ci sono io davanti e c’è lei e lei le chiede: 'Entriamo in vasca insieme?', è normale che ci resti male perché sono cose che abbiamo sempre fatto insieme e visto che già negli scorsi giorni ho visto un allontanamento io ci rimango male, è umano".

"Ho un blocco con le donne". Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, tutto va visto ora sotto una nuova luce. L'ex velino di Striscia la notizia scoppia a piangere in sauna, rivelando il suo dramma privato a Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta. "Non è che pensi ancora a Elisabetta, dimmi la verità!", incalza Cristiano.

E qui Pretelli crolla: "Sono due anni e mezzo che ho un blocco, ho qualcosa da risolvere" e la Gregoraci evidentemente ha riportato il grumo di insicurezze a galla. "Ho provato con lei le cose che si provano all'inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti dopo un mese, due". "Goditi questo Grande Fratello, ma da quando Elisabetta è entrata tu hai perso la brocca", lo riporta a terra Malgioglio.

Non c’è pace per gli spettatori del GfVip di quest’anno: a destare l’indignazione del pubblico (ma anche di alcune concorrenti) è la frase di Filippo Nardi. Il conte propone un nuovo format: ‘Chi vuol essere fecondata’, e i social chiedono che venga buttato fuori.

GfVip, ‘Chi vuol essere fecondata?’: la frase di Filippo Nardi fa infuriare gli spettatori

Sembrava una giornata come un altra nella casa del Grande Fratello Vip fino a quando il Conte ovvero Filippo Nardi, ha proposto un nuovo format per la casa più spiata di Italia.‘Indovina chi è il padre’ questo il titolo che darebbe a questo show. La sua idea prevede che gli uomini della casa donino dei geni che andranno a fecondare le coinquiline che poi partoriranno all’interno della casa.

Le due inquiline presenti a questa esternazione, si sono alzate indignate e offese. Reazione condivisa anche dal pubblico a casa che chiede l’espulsione del concorrente.

“Nardi l’ho sgamato dalla prima ora ma mi era stato detto che non comprendevo il suo humor. – ha cinguettato un utente – Mò tenetevi il conte che parla di donne come un contenitore da riempire e fecondare #GFVIP #fuorinardi”

“#fuorinardi #gfvip @AlfonsoSignori1 @EliaAntonella ma stiamo scherzando – gli fa eco un’altra spettatrice – in primis ci vuole il rispetto dell essere umano e poi mrt ha i suoi anni e deve essere ancora di più rispetto vergogna”.

Tra i commenti anche quello di un utente che amareggiato fa una riflessione più ampia su questa edizione del Grande Fratello:

“Più che umorismo idiota, questa è proprio volgarità! Il #fuorinardi può servire a smerdarlo in diretta venerdì, ma se non hanno squalificato oppini per le terribili offese del mese scorso, nemmeno con lui faranno così! #GFVIP”

Il tema scelto da Filippo Nardi è quanto mai delicato e il trattarlo con tale leggerezza ha infastidito molti. Vedremo che cosa avvedrà nella prossima puntata e soprattutto se Alfonso Signorini deciderà di tornare sull’argomento.

Intanto l’hashtag #fuorinardi continua a crescere.

