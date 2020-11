27 nov 2020 19:49

LA CASA DEI RICICLATI - DOPO L'USCITA DELLA CONTESSA DE BLANCK, UN ALTRO "NOBILE" ENTRA AL "GFVIP": IL CONTE ITALO INGLESE FILIPPO NARDI HA INIZIATO LA QUARANTENA IN UN ALBERGO DI ROMA, DOVE RESTERÀ CHIUSO PER UNA DECINA DI GIORNI PER POI ENTRARE “A SORPRESA” NELLA CASA – VIDEO: LA SFURIATA PER SIGARETTE AL “GF” DI 19 ANNI FA