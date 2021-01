CASERTA DI SANGUE - IL DEEJAY JOSEPH CAPRIATI ACCOLTELLATO DAL PADRE DOPO UNA LITE- IL 33ENNE, NOTO A LIVELLO INTERNAZIONALE, È STATO COLPITO AL TORACE ED È GRAVE - IL DJ, CAPACE DI SUONARE SENZA INTERRUZIONI PER 25 ORE DI FILA AL MITICO CLUB HEART DI MIAMI, SOLITAMENTE VIVE IN SPAGNA MA DA QUANDO È SCOPPIATA LA PANDEMIA, ANCHE A CAUSA DEL BLOCCO DEL LAVORO, ERA TORNATO NELLA CASA PATERNA A CASERTA – VIDEO

Giuliano Delli Paoli per corriere.it

joseph capriati

Il deejay di fama internazionale Joseph Capriati, 33 anni, è stato accoltellato dal padre ed è ricoverato all’ospedale di Caserta in pericolo di vita. Il papà del deejay, un 61enne, è stato invece arrestato per tentato omicidio e condotto in carcere dalla polizia (squadra Volante della Questura di Caserta diretta da Luigi Ricciardi).

Il ferimento di Capriati - hanno accertato i poliziotti - è avvenuto al termine di una lite che ha coinvolto il deejay e altri appartenenti al suo nucleo familiare, tra cui il padre, che ha impugnato un coltello da cucina colpendolo al torace. I poliziotti hanno poi trovato e sequestrato l’arma. Il dj solitamente vive in Spagna ma da quando è scoppiata la pandemia, anche a causa del blocco del lavoro, era tornato nella casa paterna a Caserta.

joseph capriati

La carriera

Il suo ultimo album, «Metamorfosi», è uscito lo scorso 4 settembre e vede la partecipazione di musicisti importanti come James Senese. Un ritorno “in pista” atteso 5 anni, per uno dei dj producer italiani più richiesti e apprezzati al mondo, capace di suonare senza interruzioni per 25 ore di fila al mitico Club Heart di Miami, o dividere la console con disc jockey internazionali come Carl Cox, Louie Vega, Danny Tenaglia, Jamie Jones, Dave Clarke e Dubfire: «Ho suonato in tutto il pianeta - raccontava il musicista lo scorso 7 agosto sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno - ma ovunque io vada porto sempre con me la mia terra.

joseph capriati

Sono nato e cresciuto a Caserta, ma è Napoli la città in cui mi sono formato artisticamente sia come dj che producer. I napoletani sono stati i primi a credere in me e sono fiero di appartenere alla scuola techno partenopea». Recentemente, Capriati aveva annunciato anche un nuovo progetto con Enzo Avitabile.

joseph capriati