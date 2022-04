IL CASO RICCI SARGENTINI NON È CHIUSO – IL DIRETTORE DEL “CORRIERE DELLA SERA”, LUCIANO FONTANA, REPLICA AL CDR, CHE GLI HA CHIESTO DI RITIRARE LA SANZIONE ALLA GIORNALISTA MONICA RICCI SARGENTINI DOPO L’ARTICOLO DI DAGOSPIA: “LA COLLEGA HA PARTECIPATO A UN MAIL BOMBING CONTRO IL GIORNALE, DANDO ISTRUZIONI SULLA SUA REALIZZAZIONE. NON HA MAI CHIESTO ALLA DIREZIONE DI POTER ESPRIMERE LA SUA OPINIONE”. QUINDI NEL PRIMO GIORNALE D’ITALIA BISOGNA CHIEDERE IL PERMESSO PER DIRE LA PROPRIA SU UN ARTICOLO? MEJO DELLA COREA DEL NORD - MARTEDÌ L’ASSEMBLEA DI REDAZIONE

1 - LETTERA DI LUCIANO FONTANA AL CDR DEL “CORRIERE DELLA SERA”

Cari colleghi,

credo sia doveroso che l’organismo sindacale chieda prima all’azienda di conoscere esattamente i termini della questione che sono profondamente diversi da ciò che, come scrivete, <è diventato di dominio pubblico>. Si tratta infatti della contestazione di un mail-bombing contro il giornale a cui la collega ha partecipato dando istruzioni sulla sua realizzazione. La collega Monica Ricci Sargentini non ha mai chiesto alla direzione di poter esprimere la sua opinione o di promuovere un confronto sull’articolo che si riteneva di contrastare.

2 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI REDAZIONE DEL “CORRIERE DELLA SERA”

Care colleghe, cari colleghi

vi ricordiamo l’Assemblea di martedì 26 aprile, convocata durante la straordinaria del 19 aprile. All’ordine del giorno: discussione sui temi emersi nell’ultima assemblea, il caso del provvedimento disciplinare verso la collega Sargentini, varie ed eventuali

Sarà alle 14.45 su teams. Vi manderemo il link per partecipare qualche minuto prima

Un saluto

3 - EFFETTO SAVIANO, CORRIERE IN FIAMME

Massimiliano Parente per “il Giornale”

Ah, quanto è facile essere il Corriere della sera, quello che ogni volta viene citato perché ci scriveva Pier Paolo Pasolini, purché non succeda niente che faccia cascare le dentiere alla borghesia benpensante.

Accusato, il Corriere della sera, di misoginia dalle solite femministe (oggi qualsiasi cosa dici è misogina, e se sei un maschio stai facendo mansplaining), per un articolo di Roberto Saviano, dove semplicemente proponeva di regolarizzare il lavoro delle sex worker, le lavoratrici del sesso, anziché fare finta che non esista, come succede spesso in Italia riguardo a tanti argomenti, uno dei quali è il sesso (molte commedie degli anni Settanta sono oggi bandite per sessismo).

La cosa paradossale è che le femministe se la sono presa non con Roberto Saviano (che tra l'altro una volta tanto ha espresso un'opinione condivisibile e liberale, a me già questo sembra un evento da mandargli un mazzo di rose), ma con una donna, Barbara Stefanelli, direttrice di Sette su cui è apparso l'articolo di Saviano, che secondo loro avrebbe dovuto censurarlo.

La Stefanelli ha subìto il mail-bombing di centinaia di donne, come riporta Dagospia, con discorsi del genere: «L'articolo di Saviano che avete ospitato nelle vostre pagine è scandaloso per contenuto e superficialità e ritengo la testata responsabile di diffondere cultura da carta straccia, solo per conformismo ammantato di radicalità rivoluzionaria».

Ma uno potrà scrivere quello che cazzo vuole? Anziché attaccarvi alla mail trovate qualcuno che replichi con l'opinione che piace a voi. Gli imputano anche di aiutare mafiosi e papponi, quando casomai Saviano dice il contrario: regolarizzare le prostituzione sessuale, virtuale e non, serve proprio a sottrarre le lavoratrici del sesso da mafiosi e papponi. Così come, opinione sua ma anche la mia, legalizzare la marijuana sottrarrebbe una droga leggera al mercato della mafia. Si può essere d'accordo oppure no, ma non è questo il punto. Perché mica è finita qui.

C'è pure il direttore Fontana, che invia a Monica Ricci Sargentini una lettera di richiamo, sospendendola per tre giorni dal lavoro (siamo alle punizioni da collegio svizzero anni Trenta). Commenta Dagospia: «Dunque, il primo giornale italiano contesta a una propria giornalista il diritto di manifestare la propria opinione, ritenendola responsabile della legittima e partecipatissima iniziativa di donne e femministe».

Io correggerei quel donne e femministe: sono femministi molti uomini, come non sono femministe molte donne. Mi sembra piuttosto in crisi la libertà di parola nel più grande giornale italiano, e provvedimenti da Minculpop, e poi è inutile continuare a dire che ci scriveva Pasolini. Oggi, di sicuro, non ci avrebbe scritto.

