IL CASO SI INGROSSA: LA RUSSIA HA CONVOCATO L'AMBASCIATRICE D'ITALIA A MOSCA, CECILIA PICCIONI, PER PROTESTARE CONTRO L'INGRESSO, DEFINITO "ILLEGALE", DEI GIORNALISTI DELLA RAI, STEFANIA BATTISTINI E SIMONE TRAINI, NELLA REGIONE DI KURSK - I CRONISTI HANNO RACCONTATO L'ATTACCO DELLE FORZE UCRAINE NEL TERRITORIO RUSSO E ORA RISCHIANO UN PROCEDIMENTO PENALE A MOSCA - VIDEO

Da otto giorni ormai l'esercito ucraino è penetrato in territorio russo. #Zelensky rivendica, #Mosca sostiene di aver fermato le truppe di #Kiyv. Oltre il confine è riuscita ad arrivare la troupe del #Tg1 con la nostra inviata @StefaniaBattis4.

Questo è quello che ha trovato. pic.twitter.com/1vmS5JoIKE — Tg1 (@Tg1Rai) August 14, 2024

tg1 servizio di stefania battistini e simone traini con l esercito ucraino nella regione di kursk in russia 3

(ANSA) - La Russia ha convocato l'ambasciatrice d'Italia a Mosca, Cecilia Piccioni, per protestare per l'ingresso "illegale" dei giornalisti italiani della Rai nella regione di Kursk per coprire l'attacco delle forze ucraine. Lo riferisce la Tass.

tg1 servizio di stefania battistini e simone traini con l esercito ucraino nella regione di kursk in russia