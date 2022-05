11 mag 2022 20:30

CASTA MA NON TROPPO - AMORI E BOLLORI DI LAETITIA CASTA: “LE MIE PRIME ESPERIENZE ALLA SCOPERTA DELLA SESSUALITÀ SONO STATE CON UNA RAGAZZA, E QUESTO NON MI CREA PROBLEMIMA NON MI SONO MAI INNAMORATA DI UNA DONNA” - “LE PERSONE SUSCITANO IN ME SENTIMENTI ED EMOZIONI CHE PRESCINDONO DAL LORO GENERE. PER ESEMPIO, QUELLO CHE MI ATTRAE DI UN UOMO NON È TANTO IL SUO LATO MASCHILE, MA QUELLO FEMMINILE” - “A UNA CERTA ETÀ NON SI SA TROPPO BENE CHE DIREZIONE PRENDERE, È POI LA VITA A METTERCI SULLA NOSTRA STRADA. MA LA SCELTA NON È COSÌ NETTA…”