1. LA PRATI NON È L'UNICA VITTIMA

Valerio Palmieri per ''Chi''

Non c’è solo Pamela Prati e il mistero del suo matrimonio con Mark Caltagirone nell’elenco delle vittime illustri di amori virtuali, costruiti ad arte fra profili social fasulli, foto di modelli stranieri spacciati per manager innamorati, cognomi altisonanti, storie tristi di parenti malati e bambini senza famiglia. E, in mezzo, sempre pochi gradi di separazione da Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, le manager della Prati, titolari dell’agenzia Aicos.

Quella che vi raccontiamo è la storia di un noto volto televisivo che, quando sono emersi i primi dubbi sull’esistenza di Mark Caltagirone e si è fatto avanti il sospetto che il matrimonio della Prati fosse stato creato ad arte per ingannare giornali, tv e forse la stessa showgirl, è saltato sulla sedia. Perché ha ripensato a ciò che era accaduto nel 2010.

La persona, di cui non sveliamo l’identità, ma è famosissima, era stata agganciata su Facebook da un giovane medico che si era presentato come Lorenzo Coppi, figlio dell’avvocato Coppi. Da notare che Eliana Michelazzo risultava sposata con Simone Coppi, figlio dell’avvocato Coppi, prima che si scoprisse che è nubile e che Coppi non ha un figlio di nome Simone.

Ma torniamo all’altro Coppi, Lorenzo, che aggancia la vittima su Facebook presentandosi come un ragazzo sui 35-40 anni, biondo, fisicato e con un cuore enorme. Nonostante viva a Roma, in un bellissimo attico con un imponente acquario dietro il letto, vola ad Haiti in missione per aiutare i bambini colpiti dal terremoto. Per questo si fa vivo solo con foto e messaggi. Racconta la sua storia triste, dice di aver perso la mamma in un incidente e di essere rimasto solo al mondo (il padre è molto impegnato).

Così, dopo lunghe chiacchierate diurne e notturne con la vittima, dichiara di essersi innamorato perdutamente di lei. Il volto televisivo è solitamente diffidente ma, di fronte a un mix irresistibile di bellezza e sensibilità, perde la testa. Vorrebbe partire e lasciare tutto per raggiungere Lorenzo ad Haiti, ma lui frena perché il luogo non è sicuro. È a quel punto che il nostro personaggio viene contattato da Pamela Perricciolo, che si presenta su Facebook come manager di alcuni personaggi televisivi e amica intima di Lorenzo Coppi.

Dice che Lorenzo è timido, ma è molto innamorato. Il volto televisivo è sempre più colpito, vorrebbe vedere di persona il ragazzo e decide di spedirgli un regalo importante. Per consegnarlo si rivolge all’autista di una collega che vive a Roma, affinché si accerti che Coppi abiti veramente all’indirizzo che aveva svelato durante la chat. L’autista fa una piccola ricerca e scopre che nel palazzo non abita alcun Lorenzo Coppi. Il nostro personaggio non dà molto peso a questo mistero, ma insiste con Lorenzo per sentire almeno la sua voce.

Lui, alla fine, cede, e fissa un appuntamento telefonico di lì a pochi giorni. La sera stabilita, dopo un’attesa interminabile, Coppi chiama da un numero anonimo. Si mostra subito molto intraprendente, entrando in intimità con la vittima. Che, a parte l’atteggiamento meno romantico di Lorenzo rispetto alle chat, viene insospettita da un dettaglio: ha una voce da donna. Così, in un lampo di lucidità, prova a fare una veloce verifica: digita, da un altro telefono, il numero di Pamela Perricciolo che, però, in quel momento, risulta occupato.

Allora chiude la telefonata con Lorenzo e chiama di nuovo la Perricciolo . Il telefono è libero, Pamela risponde. E la sua voce è precisa identica a quella di Lorenzo. Dopo l’amara scoperta il nostro volto famoso sparisce dai radar e cerca di riprendersi dalla delusione. Ritroverà la Perricciolo solamente alcuni anni dopo, coinvolta in questa storia di bugie, tradimenti e inganni. E penserà: ''Anche io sono stata Pamela Prati''. Poteva capitare a tutti.

2. PAMELA PRATI-TUTTA LA VERITÀ SULLE NOZZE FANTASMA

Valerio Palmieri per ''Chi''

Le nozze di Pamela Prati si celebreranno a breve anche se lo sposo, Mark Caltagirone, non esiste. Non esiste per come è stato rappresentato finora, ovvero il ricco e affascinante costruttore che fa affari in Libia e che avrebbe conosciuto Pamela a una cena un anno fa. A sollevare i primi dubbi sull’esistenza di Caltagirone (un cognome evocativo, ma che nulla ha a che fare con la famiglia di costruttori romani) e a evidenziare le contraddizioni di questa storia è stato il sito Dagospia dopo che la Prati, lo scorso 31 marzo, è andata come ospite a Domenica in da Mara Venier.

L’epilogo, che vi sveliamo dopo aver parlato con persone molto vicine ai protagonisti della vicenda, è ancora più sorprendente. Perché, nell’ottica di onorare la ricca esclusiva strappata a Verissimo (30 mila euro), le persone che hanno mosso i fili di questa storia, nonostante sia chiaro a molti che si tratti di una possibile messinscena, hanno studiato un piano di salvataggio. Si tratta di portare all’altare un uomo che interpreti Mark Caltagirone per girare il video delle nozze, che si svolgeranno in una tenuta superblindata in Umbria, per poi mandare la Prati dalla Toffanin a commentarle.

A meno che, altro colpo di scena, lo sposo non si presenti perché travolto dalla pressione mediatica o da qualche incidente dell’ultimo momento. Finora i tentativi di dare un volto al misterioso Caltagirone sono andati a vuoto: c’è chi dice sia un brizzolato cinquantenne, ma il titolare dell’immagine che stava per essere diffusa ha già fatto sapere di non essere lui; chi dice sia biondo, chi ancora un modello straniero. Fatto sta che Pamela Prati custodisce sul telefonino la foto di un ipotetico Mark Caltagirone che mostra ad amici e ai vari soggetti coinvolti nell’organizzazione delle nozze.

La showgirl insiste nel dire che sia tutto vero, lo ha appena ribadito a Verissimo, che si sposerà, che Mark esiste e che chi lo mette in dubbio lo fa solo per cattiveria. Le cose sono due: o è complice di chi ha organizzato questo raggiro mediatico, o è vittima. La Prati, infatti, potrebbe aver creduto all’esistenza di Mark Caltagirone e dei due figli presi in affido, che comunicavano con lei attraverso messaggi, chat su Facebook, foto e disegni, creati ad arte.

E, anche se di fatto non ha mai visto Mark, almeno il Mark che è stato raccontato, si è fatta prendere la mano e ha svelato, nella famosa intervista alla Venier, di essere andata in vacanza con Caltagirone e con i figli, di averlo già sposato in Comune, di essere pronta per una nuova vita.

«Vedi l’amore che cosa fa fare? È successo il miracolo», ha detto Pamela a Mara, «mia madre mi ha mandato il mio amore, mi ha mandato mio marito. Mi ha dato quello che io volevo, la mia famiglia. Non mi è stato regalato niente, la vita ci ha messo tanto». Parole struggenti per chi conosce la storia della Prati, costretta a vivere in collegio per nove anni dopo la separazione dei genitori e per i problemi economici della madre, ed era bello pensare che la vita l’avesse ricompensata. «Abbiamo due bambini in affido, Rebecca e Sebastian.

Mara, io sono mamma...ti rendi conto? È una cosa bellissima. Con l’amore dei miei figli, di mio marito e delle mie migliori amiche, sono riuscita a superare la paura dell’aereo». Tutto molto bello, se non fosse che sembra anche molto fantasioso. E la Venier, che è talmente abile nell’esplorare l’animo umano da farne emergere le contraddizioni, è sembrata perplessa.

Dagospia, poco dopo, ha cominciato a indagare e a scoprire che non c’erano le pubblicazioni di matrimonio, che non c’era stato il matrimonio in Comune, che i profili di Caltagirone e dei figli erano falsi e che il finto Caltagirone in passato aveva agganciato con modalità analoghe una deputata di Fratelli d’Italia che, poi, ha ammesso di non averlo mai visto.

Nel box che trovate sulle prossime pagine leggerete anche l’incredibile storia di un volto noto televisivo che ha già avuto a che fare in passato con la manager della Prati per una vicenda simile. La “favola” di Pamela Prati con Mark Caltagirone inizia alla fine del 2018 quando, in occasione dei suoi 60 anni, la showgirl annuncia proprio a “Chi” di essere innamorata e di aver preso in affido due figli con il suo compagno, Marco Caltagirone.

È in questo periodo che entrano in scena le figure chiave dell’agenzia Aicos Management, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, che si occupano fra gli altri di Pamela Prati. Le ragazze si stringono intorno alla showgirl e iniziano a gestire con lei il “pacchetto” delle nozze. Dopo una copertina in abito da sposa (ma senza lo sposo), Pamela viene invitata in diversi programmi televisivi fino a che non va dalla Venier e mostra involontariamente le prime crepe della storia. Dopo che Dagospia ha sollevato il velo, giornali e trasmissioni televisive fanno a gara per svelare il bluff. Pamela e le sue manager, intanto, continuano i preparativi.

Dopo le prove per il vestito si rivolgono per il rinfresco a una rinomata chef, ma poi cambiano idea e regione perché, probabilmente, attratte da un’offerta migliore. La Prati si mostra indignata e ferita verso chi solleva sospetti sul suo matrimonio, mentre le sue manager vanno in tv a difenderla, anche se ogni loro affermazione accresce i dubbi. Come quella che Caltagirone si troverebbe in Libia, uno dei posti più pericolosi al mondo visto che è in atto una guerra civile.

La Prati è stata avvisata da alcuni amici intimi dei rischi di questa vicenda e della possibilità che sia stata manipolata. Ma la showgirl si mostra sfuggente, e c’è chi dice che non possa liberarsi tanto facilmente da questo intreccio. Di certo l’intera vicenda, con i suoi contorni da spy story, ha attirato molte più attenzioni di quanto non avrebbe fatto se il matrimonio fosse vero. E anche su questo dovremmo porci qualche domanda.

