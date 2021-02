CATFIGHT AL VELENO A "LIVE NON È LA D'URSO", CON L'EX CORTEGGIATRICE DI “UOMINI E DONNE” KARINA CASCELLA CHE ATTACCA ALBA PARIETTI: "TRA ME E TE NON C'È NESSUNA DIFFERENZA". A QUEL PUNTO ALBONA LA FULMINA CON UNA METAFORA CALCISTICA: "HAI MAI VISTO LE PARTITE? HAI PRESENTE LA DIFFERENZA CHE C'È FRA UN GUARDALINEE E MARADONA? ECCO È QUESTA!" - VIDEO

Prendiamo appunti da Alba e Karina su nuovi modi per asfaltare la gente ? #noneladurso pic.twitter.com/gHBWnBKo4y — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 14, 2021

Da www.ilmattino.it

ALBA PARIETTI SU INSTAGRAM

Un nuovo scontro fra Alba Parietti e Karina Cascella a “Live Non è La D'Urso”. Alba Parietti, ospite di “Live Non è La D'Urso” assieme a Rita Rusic, ha avuto un confronto verbale con Karina Cascella, opinionista ed ex protagonista di “Uomini e donne”.

Karina Cascella ha accusato Alba Parietti di essere troppo protagonista, di avere un grande ego e di presenziare troppo in tv e suoi social «con i tuoi sermoni». La Parietti ha subito risposto, sottolineando che invece la Kascella è spesso davanti alle telecamere a parlare di lei: «Io – ha fatto sapere Alba - i sermoni li faccio con la mia faccia, tu sulla mia».

karina cascella

Karina non molla la presa: «Scusa ma tra me e te non c'è nessuna differenza. Come si chiama la trasmissione dove sei ospite stasera? Live Non è La D'Urso? E io dove sono, alla Corrida? Allora?!».

Alba Parietti la fredda: «Ce n'è tanta di differenza tra di noi. Hai mai visto le partite? Hai presente la differenza che c'è fra un guardalinee e Maradona? Ecco è questa!». Il pubblico applaude ma l'ex corteggiatrice di “Uomini e donne” continua l'attacco: «Ma lo vedi il tuo ego? Ti fai i complimenti da sola!».

