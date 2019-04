CATTELAN TORNA SULLA TERRA - DELBECCHI: “IL LATE NIGHT SHOW ALLA LETTERMAN NON È UN MODELLO ALLA PORTATA DI QUESTO CONDUTTORE DOMOTICO, CHE PARE USCITO DA UN'INSTALLAZIONE DEL SALONE DEL MOBILE IN DOPPIOPETTO GRIGIO E SCARPE DA TENNIS, IN COSTANTE DEBITO DI IRRIVERENZA E DI SARCASMO. SE DEVE PRESENTARE, CATTELAN È 5G. SE FA BATTUTE, SIAMO IN ZONA SETTIMANA ENIGMISTICA. SE PROPONE QUALCHE SFIDA AGLI OSPITI, CI RITROVIAMO ALL'ORATORIO”

Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

ALESSANDRO CATTELAN CON JIMMY FALLON

Alessando Cattelan è tornato sui suoi passi, e ha fatto bene. Dopo due anni di appuntamenti quotidiani in seconda serata, EPCC ridiventa settimanale nella prima di giovedì (SkyUno, 21.15). Ereditare il posto di Cannavacciuolo non è un invention test, è un bagno di realtà. Cattelan vuo' fa l'americano, americano, però vive a Rogoredo. In effetti è l'unico in grado di provarci, potrebbe dare a Renzi lezioni di inglese con profitto. Ma poi? Lo showbiz di casa nostra è una compagnia di giro in spola perenne tra via Teulada e Cologno Monzese, e New York City non è esattamente sulla strada.

Se Fazio si è ridotto a pendere dalle labbra di Marzullo, ci sarà un perché. E poi il Late Night Show alla Letterman non è un modello alla portata di questo conduttore domotico, che pare uscito da un'installazione del Salone del mobile in doppiopetto grigio e scarpe da tennis, l' unico dotato di personalità della sua generazione, ma in costante debito di irriverenza e di sarcasmo. Se deve presentare, Cattelan è 5G .

Se fa battute, siamo in zona Settimana Enigmistica. Se propone qualche sfida agli ospiti, ci ritroviamo all' oratorio. Non è colpa sua, è figlio di tempi che hanno completamente asfaltato il terreno. Se uno vuole proprio fare l' americano, meglio ispirarsi alla linea giocherellona di Johnny Carson e Jimmy Fallon, che ha benevolmente accolto il suo allievo negli studi della Nbc. Non è stato un duetto memorabile; ma se l' alternativa è il siparietto con Beppe Sala per salvare Milano.

