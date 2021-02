IL CAV DI ANCORA UNA VOLTA NONNO - LUIGI BERLUSCONI E LA MOGLIE FEDERICA FUMAGALLI ASPETTANO UN FIGLIO, CHE NASCERÀ IN ESTATE - I DUE SI SONO SPOSATI LO SCORSO 7 OTTOBRE DOPO NOVE ANNI DI FIDANZAMENTO. UN GRANDE AMORE, DICONO, MA I DUE HANNO OPTATO PER LA SEPARAZIONE DEI BENI. VISTE LE NUMEROSE COPPIE SCOPPIATE IN FAMIGLIA, PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE…

LUIGI BERLUSCONI E FEDERICA FUMAGALLI

1 - DAGONEWS

Luigino Berlusconi crede nella durata nel suo matrimonio? Probabilmente sì. Ma quando ha sposato Federica Fumagalli ha deciso per la separazione dei beni. Viste le numerose coppie scoppiate in famiglia, prevenire è meglio che curare…

2 - IN ESCLUSIVA SU CHI: UN NUOVO NIPOTINO IN ARRIVO PER SILVIO BERLUSCONI, LUIGI DIVENTERÀ PAPÀ IN ESTATE

Anticipazione stampa da "Chi"

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 17 febbraio l'annuncio di un lieto evento a casa Berlusconi: Luigi Berlusconi, 32 anni, figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, aspetta un figlio da Federica Fumagalli, 31 anni, che ha sposato lo scorso 7 ottobre a Milano dopo nove anni di fidanzamento.

LUIGI BERLUSCONI FEDERICA

La coppia, che si è laureata alla Bocconi (lui in Economia e lei in Giurisprudenza) si era conosciuta durante una serata con gli amici in un noto locale milanese. Luigi, che deve il proprio nome al nonno paterno, lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, mentre Federica, che proviene da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero, lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione. La coppia ha sempre scelto la riservatezza ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini è in grado di rivelare che Federica è entrata nel quarto mese di gravidanza.

luigi berlusconi e federica 4