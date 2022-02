CECCHERINI HA LO “YOUNG FACTOR” - IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI PRESENTA IL PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI, “YOUNG FACTOR”: PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 PRENDERANNO PARTE 661.622 RAGAZZI DI TUTTA ITALIA - GLI INCONTRI CON I GOVERNATORI DELLE BANCHE CENTRALI E I PROGETTI PER IL FUTURO: “ENTRO 60 GIORNI DAREMO UNA NOTIZIA CHE COINVOLGERÀ IL PAESE, METTENDOLO AL CENTRO DI UN EVENTO CHE FARÀ LA DIFFERENZA”

Andrea Biondi per “il Sole 24 Ore”

Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, per andare dritto al punto prende a prestito «le parole di Derek Bok, rettore di Harvard: se pensate che l'educazione sia costosa, provate l'ignoranza».

In fondo in questa provocazione c'è la base di partenza di un progetto che spegne otto candeline e al quale, come reso noto ieri durante una presentazione alla stampa, per l'anno scolastico 2021-22 prendono parte 661.622 studenti delle scuole secondarie superiori.

Elevare il livello di alfabetizzazione economico-finanziaria degli studenti italiani è lo scopo di "Young Factor", iniziativa di economic & financial literacy che ha come missione quella di «rendere gli studenti più cittadini e meno sudditi, più attori e meno spettatori, più leader e meno follower», puntualizza Ceccherini.

Con "Young Factor" l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, nato nel 2000, ha in sostanza scelto di implementare il cammino di educazione alla cittadinanza avviato con l'iniziativa di media literacy "Il Quotidiano in Classe" (alla quale aderiscono 23 testate giornalistiche fra cui Il Sole 24 Ore) che si basa sulla lettura critica di tre quotidiani durante l'ora settimanale di educazione civica.

Compagni di viaggio, per quanto riguarda Young Factor, sono Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e Unicredit. Con loro, ricorda Ceccherini, abbiamo iniziato a ragionare quando nel 2012, pur vedendo i risultati del progetto "Il Quotidiano in classe", «capimmo che mancava un pezzo per la padronanza, concetto alla base della cittadinanza: dovevamo far fare ai giovani un progresso nella conoscenza dell'economia e della finanza».

Dopo due anni di gestazione, il progetto parte nel 2014, simbolicamente battezzato «a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana». Appena partiti, nel 2014-2015, gli studenti partecipanti erano 330.081, saliti a 500.207 nel successivo anno scolastico. Oggi manca poco per arrivare a 700mila studenti al centro di un progetto che si compone di tre fasi.

Innanzitutto c'è la formazione per gli insegnanti delle scuole secondarie superiori che si sostanzia in 5 incontri formativi ma che si traduce anche in un "Quaderno di Lavoro", con apposite schede didattiche, redatto con l'aiuto di alcune università italiane, tra le quali la Cattolica e la Bocconi.

In classe si arriva così a 10 lezioni per introdurre i dieci concetti chiave dell'educazione economico-finanziaria scelti per l'anno scolastico. Ultima fase: quella della verifica dei risultati per la quale negli anni è sempre stato dato mandato a istituti di ricerca indipendenti (quest' anno sarà Eumetra) di realizzare sondaggi per testate l'effettivo miglioramento di competenze negli studenti.

«Gli studenti italiani - sottolinea Ceccherini - oggettivamente partono indietro rispetto al livello di competenza medio degli studenti europei. Questo ci è capitato tutti gli anni. Ma la loro velocità nel comprendere i concetti e la capacità di assorbirli ha sorpreso gli stessi istituti di ricerca». E così «se all'inizio del nostro percorso dietro ai giovani italiani c'erano solo quelli greci, oggi ci sono altri tre Paesi dopo il nostro».

A completare il quadro ci sono gli incontri e i confronti promossi per gli studenti ai quali hanno partecipato i governatori delle principali banche centrali della Ue: da Ignazio Visco (Bankitalia), a Jens Weidmann (ex governatore della Bundesbank) a Jean Claude Trichet (ex presidente della Bce) solo per citarne alcuni.

Per il progetto l'Osservatorio si è dotato di un International Advisory Board, presieduto da Andrea Ceccherini e di cui fanno parte Mário Centeno, nuovo Governatore della Banca Centrale del Portogallo; il Governatore della Banca Centrale dei Paesi Bassi Klaas Knot; il Governatore della Banca Centrale di Francia Francois Villeroy de Galhau; il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco; l'ex Presidente della Deutsche Bundesbank Jens Weidmann e il Governatore della Banca Centrale di Spagna Pablo Hernandez de Cos. «Entro 60 giorni - ha annunciato Ceccherini - daremo una notizia che coinvolgerà il Paese, mettendolo al centro di un evento che farà la differenza e sarà figlio del cammino fatto».

