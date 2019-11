CELENTANO FA ASCOLTI SOLO NELLE TRASMISSIONI DEGLI ALTRI: RECORD STAGIONALE PER “VERISSIMO” CON IL “MOLLE-AGIATO” (2.667.000 SPETTATORI E IL 19,6% DI SHARE) – CON IL TRAINO DELLA TOFFANIN “CADUTA LIBERA” BATTE “L’EREDITÀ” NELLA PRIMA PARTE – ALBERTO ANGELA IN REPLICA BATTUTO DA "TU SI QUE VALES" CHE TIRA LUNGO FINO A MEZZANOTTE INOLTRATA (28.6%) – AMADEUS (20,3%) VS STRISCIA (17.3%)

Nella serata di ieri, sabato 2 novembre 2019, su Rai1 la replica di Speciale Ulisse – Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.248.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.35 – la terza puntata di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.378.000 spettatori pari al 28.6% di share.

Il programma ha registrato il picco di spettatori della giornata televisiva alle 21.57 pari a 6.777.000 (29.28%). Su Rai2 in prima tv assoluta NCIS ha interessato 1.509.000 spettatori pari al 6.5% di share mentre FBI ha ottenuto 1.420.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia 1 Vampiretto ha intrattenuto 977.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 il nuovo appuntamento con Le Ragazze segna 1.114.000 spettatori con il 5.5% (presentazione di 6 minuti: 1.011.000 – 4.4%).

Su Rete4 Il Piccolo Lord totalizza un a.m. di 1.023.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 371.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 le Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti ha raccolto 713.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Il Colpo ha ottenuto 298.000 spettatori con l’1.4%. Su Iris Il Collezionista raccoglie 476.000 spettatori e il 2.1%. Su Rai5 Toni Servillo legge Napoli ha interessato 42.000 spettatori pari allo 0.2%.

Access Prime Time

3% per Borghese.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha ottenuto 4.691.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.985.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai3 Le Parole della Settimana ha registrato 1.444.000 spettatori con il 6.3% (presentazione: 1.084.000 – 4.9%). Su Italia1 CSI Miami segna 1.137.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto un a.m. di 1.096.000 telespettatori con il 4.9%, nella prima parte, e 1.000.000 telespettatori con il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 923.000 spettatori (4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 644.000 spettatori e il 3%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 313.000 spettatori e l’1.4%.

Preserale

Grazie al traino di Verissimo, nella prima parte Caduta Libera batte L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.154.000 spettatori (17.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.342.000 spettatori (21.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 3.093.000 spettatori (18%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.763.000 spettatori (19.3%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 505.000 spettatori (2.6%) mentre NCIS Los Angeles ha ottenuto 931.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha raccolto 768.000 spettatori (4.2%) mentre CSI Miami ha totalizzato 632.000 spettatori (3%). Su Rai3 Blob segna 820.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha fatto sognare un a.m. di 819.000 telespettatori con il 3.9%. Su La7 La Più Bella Serata della Mia Vita ha appassionato 213.000 spettatori (share dell’1.2%). Sul Nove Shop Cook & Win – La Sfida dei Carrelli segna 203.000 spettatori e l’1%.

Daytime Mattina/Mezzogiorno

6.6% per il Rugby su Rai2.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno ha ottenuto 203.000 spettatori con il 9.8%. Uno Mattina in Famigia ha raccolto 1.475.000 spettatori (21.5%), nella prima parte, 1.345.000 spettatori (19.5%), nella seconda parte, e 1.164.000 spettatori (17.2%), nella terza parte. Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.079.000 spettatori con il 14.2% di share. Easy Driver segna 1.133.000 spettatori con l’11.6%. Linea Verde Life ha interessato 2.229.000 spettatori con il 15%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.030.000 spettatori (16.4%). Supercinema segna 491.000 spettatori con il 7.1%. Speciale TG5 – La Corsa dei Santi segna 309.000 spettatori e il 4.5%. Forum arriva a 1.171.000 telespettatori con l’11.5%. Su Rai 2 la Coppa del Mondo di Rugby ha raccolto 489.000 spettatori con il 6.6%. Sempre su Rai2 Candice Renoir segna 383.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia 1 The OC ottiene un ascolto di 148.000 spettatori pari al 2.2% di share, nel primo episodio, 209.000 spettatori pari al 2.9% di share nel secondo episodio e 294.000 spettatori pari al 3.1% nel terzo episodio. Sport Mediaset ha ottenuto 1.501.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3 Mi Manda Raitre in Più totalizza una media di 388.000 spettatori (5.7%). Il TG3 delle 12 ha informato 1.119.000 spettatori con il 10.2%. TGR – Il Settimanale raccoglie 958.000 spettatori e il 7.1%. Su Rete4 Ricette all’Italiana raggiunge 233.000 spettatori con il 2.8% nella prima parte, e 296.000 spettatori con il 2.2%, nella seconda parte. Sempre Verde 362.000 (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 280.000 spettatori con il 4.9%. A seguire Coffee Break ha informato 223.000 spettatori pari al 3.3%. Su La7 Like Tutto Ciò Che Piace interessa 189.000 spettatori con share dell’1.2%.

Daytime Pomeriggio

Bene la replica di Report.

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 2.020.000 spettatori con il 12.3%. Passaggio a Nord Ovest ha raggiunto 1.467.000 spettatori (10%). A Sua Immagine ha appassionato 1.074.000 spettatori con il 7.7%, nella prima parte, e 919.000 spettatori con il 6.8%, nella seconda parte. Italia Sì ha raccolto 1.464.000 spettatori con il 10.7%, nella prima parte, e 1.876.000 spettatori con il 12%, nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha ottenuto 2.492.000 spettatori con il 14.3%. Sulla stessa rete Una Vita ha ottenuto 2.249.000 spettatori con il 13.8%. Il Segreto ha raccolto 2.316.000 spettatori con il 16.1%.

Verissimo è stato seguito da 2.667.000 spettatori (19.6%), nella prima parte, e 3.o37.000 spettatori (19.8%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 432.000 spettatori con il 2.6%. Il Collegio segna 453.000 spettatori con il 3%. Volevo Fare la Rockstar segna 406.000 spettatori (2.9%) e 462.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Lucifer è stato seguito da 556.000 spettatori (3.5%), nel primo episodio, 428.000 spettatori (3%), nel secondo episodio, 416.000 spettatori (3.1%), nel terzo episodio. Su Rai3 Ieri e Oggi ha fatto compagnia a 1.012.000 spettatori (7%). Report ha ottenuto 1.065.000 spettatori con il 7.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 880.000 spettatori con il 5.4%. Sempre su Rete 4 Walker Texas Ranger ha ottenuto 501.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Totò Cerca Moglie ha ottenuto 201.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 le Qualifiche di Moto 3 hanno ottenuto 467.000 spettatori (2.7%), le qualifiche di Moto 2 548.000 spettatori (3.3%), le qualifiche di Moto 3 559.000 spettatori (3.5%).

Seconda Serata

Un Giorno in pretura al 5.2%.

Su Rai1 Io e Te di Notte è stato seguito da 630.000 spettatori con il 6.9% di share mentre Io e Te Insonnia ha raccolto 310.000 spettatori e con il 6.7%. Su Canale 5 Speciale TG5 ha totalizzato una media di 928.000 spettatori pari ad uno share del 14.9%. Su Rai2 The Good Doctor segna 824.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 Un Giorno in Pretura segna il 5.2% con 388.000 spettatori. Su Italia1 IT viene visto da una media di 424.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 il film Testimone Involontario è stato scelto da 442.000 spettatori con il 4.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.219.000 (23.7%)

Ore 20.00 4.502.000 (21.1%)

TG2

Ore 13.00 1.829.000 (11%)

Ore 20.30 1.365.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.846.000 (11.3%)

Ore 19.00 1.703.000 (9%)

TG5

Ore 13.00 3.182.000 (18.8%)

Ore 20.00 4.274.000 (19.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.779.000 (13.3%)

Ore 18.30 1.030.000 (6.2%)

TG4

Ore 12.00 468.000 (4.3%)

Ore 18.55 641.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 590.000 (3.4%)

Ore 20.00 885.000 (4.1%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 14.04 18.5 17.02 15.45 9.7 18.2 15.47 9.73

RAI 2 4.17 2.66 5.32 4.81 2.84 3.39 6.24 3.54

RAI 3 6.24 5.51 5.63 7.67 7.19 6.95 5.5 5.09

RAI SPEC 7.22 9.25 10.28 7.1 8.12 6.87 5.49 5.79

RAI 31.67 35.91 38.24 35.03 27.85 35.41 32.7 24.15

CANALE 5 18.54 14.15 6.9 14.75 18.1 19.27 21.94 27.68

ITALIA 1 4.16 2.2 2.77 6.82 2.86 3.59 4.55 3.98

RETE 4 3.71 2.03 2.59 3.41 3.67 3.64 4.08 4.82

MED SPEC 8.23 7.8 10.69 7.58 8.78 6.65 7.57 8.69

MEDIASET 34.64 26.18 22.95 32.56 33.41 33.17 38.14 45.18

LA7+LA7 2.68 5.53 3.67 2.22 2.02 2.21 2.82 2.55

SATELLITE 19.88 18.25 21.33 18.89 25.26 19.67 17.03 17.6

TERRESTRI 11.13 14.13 13.81 11.3 11.46 9.55 9.31 10.52

ALTRE RETI 31.01 32.38 35.14 30.19 36.72 29.22 26.34 28.12

Ascolti medi settimanali share %, valori assoluti in migliaia .000

Rai 1 16,1 1.702

Rai 2 5,2 549

Rai 3 6,9 731

Rai Specializzate 6,9 724

Canale5 15,3 1.616

Italia1 5,2 551

Rete4 4,1 437

Mediaset Specializzate 7,7 807

La7 3,6 375

TV8 2,3 240

Nove 1,8 184

Rai 4 1,4 151

Rai 5 0,4 38

Rai Movie 1,1 118

Rai Premium 1,4 144

Rai Gulp 0,2 26

Rai Yoyo 1,0 107

Rai Sport 0,5 55

Rai News 24 0,6 61

Rai Scuola 0,0 3

Rai Storia 0,2 23

20 0,9 99

Boing 0,6 64

Iris 1,3 139

La5 0,9 92

Mediaset Extra 0,5 49

Mediaset Extra 2 0,2 21

Italia 2 0,2 18

Focus 0,7 69

Cartoonito 0,6 61

Top Crime 0,9 89

Tgcom 24 0,4 40

Premium Cinema +24 0,1 5

Premium Cinema 0,1 7

Premium Cinema Energy 0,1 7

Premium Cinema Comedy 0,1 5

Premium Cinema Emotion 0,0 4

Premium Crime 0,0 3

Premium Action 0,0 2

Premium Stories 0,0 2

Paramount Network 1,0 108

Cielo 1,1 116

Sky Uno 0,3 28

Sky Atlantic 0,1 8

Sky Cinema Uno 0,2 18

Real Time 1,7 175

Dmax 0,8 89

Giallo 0,8 86

Motor Trend 0,5 50

FRISBEE 0,7 71

La7d 0,5 51

Super! 0,5 54

Tv2000 0,9 90

Sportitalia 0,2 22

Totale Rai 35,1 3.706

Totale Mediaset 32,3 3.411

Totale La7 4,1 427

SKY+FOX 8,4 889

Totale DISCOVERY 7,7 808

Altre TV 12,4 1.307