CENSURA, CHE IATTURA! – E ALLA FINE IL MOIGE RIESCE A ROMPERE LE PALLE PURE SU ORONZO CANÀ: IL MOVIMENTO ITALIANO DEI GENITORI HA VINTO UNA DELLE SUE “GRANDI” BATTAGLIE DOPO AVER SPORTO DENUNCIA CONTRO LO SPOT DI TIMVISION A CAUSA DEL “PORCA PUTTENA” GRIDATO DA LINO BANFI – ORA LA PUBBLICITÀ IN CUI SI INVEIVA CONTRO LA PARABOLA VERRÀ CENSURATA: I NOSTRI BIMBI POSSONO DORMIRE SOGNI TRANQUILLI… - LA PRECISAZIONE DI TIM: "NESSUN PROVVEDIMENTO E NESSUNA CENSURA. LA DIFFUSIONE DEGLI SPOT PROSEGUE COME DA PIANIFICAZIONE..." VIDEO

Da "Adnkronos"

Tim, con riferimento a quanto riportato dalla presente testata in merito allo spot di TimVision con protagonista Lino Banfi, precisa "che non risulta nessun provvedimento del Giurì dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria o del Comitato Media e Minori e che pertanto non vi è stata nessuna censura. La diffusione degli spot previsti a supporto dell'offerta calcio sta proseguendo secondo quanto pianificato lo scorso luglio". E' quanto si legge in una nota di Tim.

Da "www.today.it"

Alla fine il Moige ha vinto. Dopo che la scorsa settimana il Movimento Italiano dei Genitori aveva sporto una denuncia contro lo spot di TimVision dedicato all'Offerta Calcio e Sport a causa del "porca put*ena" gridato da Lino Banfi, la pubblicità è stata censurata. Da questo momento in poi andrà in onda una versione tagliata dello spot in cui il protagonista - ovvero Oronzo Canà, simbolo del film cult L'allenatore nel pallone - inveirà per la sua antenna mal funzionante in modo più contenuto.

La denuncia era stata presentata dal Moige all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e al Comitato TV Minori dopo "un abbondante volume di segnalazione da parte di genitori e famiglie", aveva spiegato la onlus in una nota. L'espressione "porca put*ena", si sottolineava, rende "sgradito lo spot alle famiglie e ai minori". "Sembra infatti che, affinché lo spettatore a casa non si annoi, sia necessario ravvivare l'interesse con qualcosa che possa scandalizzare o almeno catturare il pubblico - si leggeva - Una soluzione antiquata e sulla lunga controproducente per le stesse aziende, associate a riferimenti trash nell'immaginario dei clienti, che consigliamo fortemente di non reiterare".

E ancora: "In una tv già subissata da contenuti volgari e inadatti ai minori, non si sente davvero bisogno di un ulteriore dose di cattivo gusto e volgarità: e non è possibile derubricare un'esclamazione del genere traformandola in un motto di spirito o in una forma ironica, giocando magari sul personaggio - amatissimo - di Oronzo Cana. 'Le parole sono importanti', diceva Nanni Moretti, e in questo caso le parole scelte per lo spot di TimVision appaiono chiarissime e assolutamente non fraintendibili".

