CENSURA DURA SENZA PAURA – IN RUSSIA HANNO ELIMINATO TUTTE LE SCENE DI SESSO GAY DA “ROCKETMAN”, IL FILM SULLA VITA DI ELTON JOHN: PER EVITARE PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA, LA SOCIETÀ DISTRIBUTRICE HA DECISO DI TOGLIERE ANCHE I BACI E LA DROGA – IL GOVERNO: “NON ABBIAMO RACCOMANDATO LA RIMOZIONE DI CONTENUTI”, MA LA SOCIETÀ HA SPIEGATO CHE È STATA COSTRETTA A FARLO PER RENDERE IL FILM “CONFORME ALLA LEGGE RUSSA” – VIDEO

Giuseppe Agliastro per “la Stampa”

rocketman

Niente sesso gay né droga. In Russia il film Rocketman sulla vita di Elton John ha subito pesanti tagli. Ben cinque minuti della pellicola diretta da Dexter Fletcher sono stati completamente cancellati nella versione destinata alle sale russe. Per evitare problemi con la giustizia, la società che distribuisce il film in Russia ha eliminato tutti i riferimenti più espliciti all' omosessualità di Elton John. Baci compresi.

rocketman

Ovviamente col rischio di deformare la figura della leggendaria rockstar inglese, che da decenni lotta per la difesa dei diritti degli omosessuali nel mondo. Quegli stessi diritti che in Russia vengono calpestati ogni giorno. Il governo: "Scelta del distributore" Il ministero della Cultura nega di aver censurato il film. «Non abbiamo raccomandato la rimozione di nessuna scena», sottolineano dal dicastero precisando che «la decisione è stata presa esclusivamente dal distributore». Il punto è che la società distributrice, la Central Partnership, ha fatto sapere di aver modificato l' opera «per renderla conforme alla legge russa». Insomma, gira e rigira, sempre di una forma di censura si tratta.

elton john e il marito

Anche se il film è vietato ai minori di 18 anni, l' azienda teme di violare la famigerata «legge contro la propaganda gay» tra i minori che rende potenzialmente illegale ogni manifestazione in difesa dei diritti degli omosessuali. Il primo a denunciare la censura di numerose scene del film è stato Anton Dolin, un noto critico cinematografico che giovedì sera ha assistito alla première di Rocketman in Russia.

rocketman 8

«Tutte le parti con baci, sesso e sesso orale tra uomini sono state eliminate», ha scritto Dolin su Facebook. Ma secondo il giornalista, «la cosa più disgustosa» è che anche il finale del film è stato modificato. Nella versione originale, compare una foto di Elton John col marito e una didascalia spiega che la rockstar vive col consorte e con lui sta crescendo i propri figli. In Russia la foto della coppia è scomparsa e la didascalia è completamente diversa: Elton John - recita la scritta - ha creato una fondazione per la lotta all' Aids.

rocketman 7

Nel 2015 Sir Elton è stato vittima di uno scherzo televisivo: due imitatori russi lo hanno chiamato al telefono fingendo di essere Putin e il suo portavoce e di voler fissare un incontro per discutere dei diritti degli omosessuali. La popstar ci è cascata, ma poi la telefonata di Putin è arrivata davvero. Il leader del Cremlino si è detto pronto a incontrare il cantante e a parlare con lui dei diritti delle minoranze sessuali in Russia. Ma dopo quattro anni il faccia a faccia non c' è ancora stato.

eltpn john, il compagno e i figli rocketman 9 elton john elton john 4 rocketman il film su elton john 9 rocketman il film su elton john 3 rocketman il film su elton john 15 rocketman il film su elton john 14 rocketman il film su elton john 8 rocketman 1 rocketman il film su elton john 13 rocketman 4 taron egerton 4 dexter fletcher rocketman 11 rocketman 10 rocketman 12 rocketman 2 rocketman 3 rocketman 5 rocketman 6 taron egerton e richard madden