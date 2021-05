CERCASI VALENTINO DISPERATAMENTE - QUIRINO CONTI: "DOMANI COMPIE 89 ANNI. DOVE SARÀ FINITO? COME UN MONARCA IN ESILIO ALCUNI LO DANNO A GSTAAD IN UNA MEGASUITE DEL "PALACE HOTEL" PROTETTO DAL SUO MAZZARINO, GIANCARLO GIAMMETTI - ALTRI LO ACCREDITANO IN UNO DEI SUOI PREZIOSI "NIDI" (PARIGI, LONDRA, NEW YORK, ROMA, CETONA O ANCORA A GSTAAD MA NEL SUO CHALET "GIFFERHORN"). C’E PERFINO CHI LO VEDREBBE VELEGGIARE TRA CAPRI E MYKONOS CIRCONDATO DA MARINAI E CREATURE DEVOTE BELLISSIME. MENTRE LA MODA SPROFONDA IN REPERTI DA SINISTRO VARIÉTÉ CI MANCA IL SUO SAPIENTE MESTIERE…"

Quirino Conti per Dagospia

valentino in montagna 2021

“Come una rondine nell’abbacinante azzurro di agosto, il quesito sfreccia veloce, di bocca in bocca” (anonimo cinese di epoca Ming): dove sarà mai finito Valentino? Dove può essersi cacciato, quel campione di onnipresenza glamour? Lentamente ma irreversibilmente sparito dai nostri giorni.

Come se all’improvviso sparisse la colonna di Nelson da Trafalgar Square, il toro dorato da Wall Street, oppure – più familiarmente – l’obelisco da piazza del Popolo a Roma. Costanti e radiose presenze che, da un giorno all’altro, non si sa più dove siano finite. Giacché è fuor di dubbio: da qualche parte Valentino c’è, ma tra i comuni mortali nessuno lo ha più incrociato.

valentino e jacqueline kennedy onassis

All’inizio si era pensato a una volontaria velatura; che per natura si addice al suo rango; e lo si sarebbe goduto perfino così, con i suoi chiacchieratissimi ghiribizzi, come un monarca occultato nei suoi palazzi. Al quale si è comunque filialmente affezionati e del quale, nella sua distante invisibilità, non si riconoscono che miti e leggende. Persino nelle molte bizzarrie di genere, incapace di incappare in una sola mediocrità.

kanye west, valentino, kim kardashian, giancarlo giammetti

Seppure, si dice tra gli intimi, viva un privato di leggerezze gradevoli come un succo di mela rinfrescante d’estate. Lui, l’unico dello Stile del secondo millennio lombardo a saper conversare in francese come un prevosto di Notre-Dame e in inglese (si favoleggia di un tè con Lei) come un gran signore che passi le acque a Bath e per la custodia della sua inviolata capigliatura si rivolga a un eccezionale tricologo londinese.

giancarlo giammetti at home 2021

Cosmopolita per istinto e poliglotta per amori solo esotici, venuto fuori nel dopoguerra da una casa come tante altre, si è trovato a vivere da castellano (dalle parti di Versailles) senza alcuno sforzo. Destinato per natura a una vita splendida e incantatrice. Tanto che, dopo Schuberth, per un lungo periodo si è venuti a Roma per il Papa, per il Colosseo, e per Lui.

valentino ph harry benson

Accalcandosi in piazza Mignanelli catturati già da quel fatidico ingresso, con sullo sfondo lo scorcio di una logorroica fontana di Mitoraj, dal quale a orari pressoché fissi – quasi un cambio della guardia – si poteva godere della sua fastosa uscita dal palazzo. E, inevitabilmente strattonato da un tiro di carlini, veloce come solo un divo sa essere, infilarsi in una vettura già spalancata con il concessivo mezzo sorriso dei sovrani nel salutare i mortali. E così volarsene via.

abito valentino per la traviata all'opera di roma

Senza alcuna sua protesta nota, lo si è potuto godere persino in un’imitazione impeccabile. Ma ora non ci resta neppure quella deliziosa e severa creaturina, tutta alterigia e bonaria intolleranza. A forza di “respirare” Agnelli (ma anche Rothschild e Kennedy), ha finito per costruire attorno a sé un personalissimo gusto e un’atmosfera inconfondibili.

In barca, attorniato da marinai tutti come stampati da un unico modello, e nelle sue molte residenze. Qualsiasi privilegio accettando con assoluta e soddisfatta naturalezza. Un monarca in esilio, si direbbe. Abituato da sempre ai suoi preziosi nidi. Sapendo vivere il meglio della vita, eppure tutto velando di astuta discrezione e pudicizia (come i suoi segretissimi pellegrinaggi a Lourdes).

valentino mascherato 2020

Nei decenni c’è sempre stato comunque il suo primo ministro, il suo Mazzarino, a divulgare con generosità dettagli e splendori: l’impareggiabile “signor Giammetti”. Fenomeno anch’egli di miracolosi trasmutamenti.

Perfetti entrambi nelle varie stagioni, variabili come barometri, abbarbicati a ogni modernità come a un precetto morale. Sempre impeccabili, circondati da creature devote e doverosamente bellissime, senza mai un capello fuori posto. Tempestivamente accanto a ogni potente del loro tempo. E così tutti, soprattutto nel mondo wasp, a guardare ammirati a quella vampata di costante e rutilante eccezionalità. Mentre la vita continua a scorrere come può.

claudia schiffer valentino advertising campaign 1995 roma dolce vita ph arthur elgort

Poi, all’improvviso, in rete non si è più visto che il Grande Delegato: piacevole, inventivo, rilucente. Ma non più Lui, il Sole. Un’assenza che ormai si fa sentire. Mentre la bella, leggera italianità delle sue ultime stagioni – sempre sbandierata come un vessillo di sapiente mestiere del grande couturier – sprofonda in tristi reperti da sinistro variété.

Ci fosse almeno Lui con le sue parole a “faire beau le paysage”, abbellendo e migliorando tutto da par suo. Persino con un sindaco scarpe grosse e cervello fino. E, appena con un suo ballon rouge, una Traviata senza capo né coda. Saprebbe Lui come trattare gli attuali trucidi: con una sola alzata di sopracciglio. Ecco perché con ansia attendiamo sue notizie. Le aspettiamo. Ci manca.

