Barbara Costa per Dagospia

Se "Penthouse" mettesse oggi, come metteva ai tempi d’oro, ogni mese, in copertina una donna, smaniosa dei tuoi occhi, della tua considerazione, ma una donna, senza una identità, senza volto, perché ciò che di lei tuona e spiega sono due abbaglianti cosce, allargate, spalancate, concesse a chiunque, o solo a te, o prima a te, e con un sesso che è schiuso e che tu non vedi perché te lo passi, te lo sc*pi attraverso un’auto, che è il tuo pene… ti ci butti dentro e fuori e dentro e fuori fino a disperderti, nell’orgasmo, a smarrirti per la strada che continua, ma non è detto tu la possa proseguire, consumato in quel sesso, scivolato in fondo, perso e non riemerso… stammi a sentire: se una foto tale fosse scattata, e pubblicata, oggi, che succederebbe?

Lo sai benissimo: donne le più acide e "impegnate" a salvare l’etica mondiale a gruppi social urlerebbero all’offesa, all’affronto e al sopruso, mentre uomini – e donne – di cervello e spirito in santissima salute, e i più liberi, correrebbero felici una foto tale a cliccarla, comprarla, giocarci.

Ma "Penthouse", rivista porno cult, in vita dal 1965, resistente al limite, le donne a gambe larghe in copertina le mette pure oggi, ci mette Mia Ventura, Penthouse Estate 2023. F*ga velata dagli slip del costumino ma che aperta sta lì, attirante, godibile la tua attenzione, e sta lì a sublimazione di una bellezza femminile che allo sguardo cioè al cervello di chi Penthouse tutt’ora lo fa è una avvenenza che delude i seguaci della semplicità. Le femmine che Penthouse sceglie, e ha sempre scelto, per onorarle su carta, sono bellezze devastanti. Sono sogni. E infatti dimmi te se non sono utopia e visione le gambe di Mia Ventura, israeliana e star social e modella e che ha più di mezzo milione di followers innamorati.

Le modelle che sui social tanto contempli e che vantano followers non comprati e a folle, sono ragazze che quasi mai fanno da sole – te lo intortano che fanno da sole – ma che sono gestite e seguite da agenzie che ne curano la potenza social, gliela pompano, però una potenza che non è effimera, ma è concreta e sessuale, pulsa da ogni poro della loro pelle vestente corpi eroticissimi.

E infatti se non ti basta la sensualità di una Mia Ventura – una che miagola i suoi scopi da cantante, da attrice, e una che frigna della malasorte di essere figlia di ebrei ortodossi, e una che ha fatto i suoi 2 anni obbligatori di leva, nell’aeronautica israeliana, e poi te la serve che lei si è trasferita a Los Angeles perché è su un volo che ha conosciuto uno che l’ha fatta impazzire, già tra le nuvole, in cabina, e va bene, possiamo far finta di crederci, senza sforzo, e una che è per questo stallone che si è messa a girare le sue p*rcate su OnlyFans, ben monetizzando, ci mancherebbe, e meno male che col suo stallone è in soli rapporti sc*pamicistici… ti dico, se non ti basta carnalità e lascivia di Mia, su Penthouse clicca oltre, vai indietro, cancella i brutti pensieri, ed ecco che, ad esempio, con lussuria puoi rimpinzarti di Amber Marie, femmina stupefacente e in quanto tale Penthouse of the Year in carica.

I lettori di Penthouse dal bouquet mensile possono innalzare la loro preferita, coglierla, e votarla. Tutte le donne poste in risalto su Penthouse sfoggiano l’identico collare, simbolo della "catena" che le serra a Penthouse, e simbolo di devozione a Bob Guccione, fondatore di Penthouse, e collare che sta a maleducata allegoria dell’asservimento tentante a cui ogni lettore vorrebbe stringerle, anche se in verità sono esse stesse a dominare chi le sfoglia.

Mia Ventura lei già te ne implora, di votarla a Penthouse of the Year 2023, ché lei la sente, la sexy concorrenza di colleghe quali Lexi Chey, in sfolgorio sullo scorso Penthouse di primavera. Più di recente, su Penthouse, l’Italia ha brillato nelle radici di Veronica Perasso, in lerce pose sconce da massaia infarinata. Ma quanto si è fatta – e ci ha fatto – piacere Valentina Nappi la volta che Penthouse l’ha bardata a sozzo splendente meccanico?

