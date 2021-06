CERCHI UNA FEMMINA ESAGERATA? PER 23 EURO NE TROVI 25, E CHE FEMMINE! - E POI TANTI CULI, TUTTI INSIEME, NELLO STESSO POSTO. TE LI METTE DAVANTI "ELEGANT ANGEL" NEL FILM "25 SEXIEST ASSES EVER! VOL.3" - BARBARA COSTA: “È APPENA USCITO, CON LA COVER COLMA DEL BEL PANETTONE DI NIKKI DELANO. MA IN QUESTA COMPILATION CI SONO QUELLI DI ABELLA DANGER E ANGELA WHITE, KISSA SINS E JADA STEVENS, ALEXIS TEXAS E OLIVIA AUSTIN, E MOLTI, MOLTI ALTRI...” FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

elegant angel it's a mommy thing 11 crystal taylor

Cerchi una femmina esagerata? Per 23 euro ne trovi 25, di femmine, e che femmine, tette e curve e bocche e labbra e c*li e specie c*li, tanti c*li, 25 appunto, tutti insieme, nello stesso posto. Te li mette davanti "Elegant Angel". Belli, grossi, natiche enormi, ma pure piccole, ben tornite, con un filo di cellulite o senza. Sono 25, i sederi più sexy di sempre, scelti da Elegant Angel, casa di produzione porno tra le più longeve e attive. 31 anni di pornografia senza freni, 31 anni di c*li i più rotondi, i più pronti ad accoglierlo dentro, uno, ma meglio due, e a riempirsi di creampie.

elegant angel milf bombshells

"25 Sexiest Asses Ever! Vol.3" è appena uscito, con la cover colma del bel panettone di Nikki Delano. Ma tra gli altri sederi che questa compilation presenta ci sono pronti da leccare quelli di Abella Danger e Angela White, Kissa Sins e Jada Stevens, Alexis Texas e Olivia Austin, e molti, molti altri. 25 Sexiest Asses Ever! Vol. 3 è un riepilogo che Elegant Angel offre agli amanti del porno affinché si scaldino all’arrivo di nuovi lavori che i vaccini anti Covid finalmente permettono di girare.

elegant angel i 25 culi

Il porno riparte, presto a pieno regime, e Elegant Angel già immette sul mercato "Milf Performers of the Year 2021", in quanto, Covid o non Covid, la voglia di corpi milf non scema. Segmento della prestigiosa serie "Performers of the Years" (che Elegant Angel fa uscire ogni anno a fine anno) nella versione milf le porno danze le apre Cherie DeVille che, con Silvia Saige, si esibisce in un lesbian, e guarda come (se la) godono! Qui non tutto è lesbian, tutto è però facial: Milf Performers of the Year inzuppa i corpi di Lexi Luna, London River e McKenzie Lee e, se per Lexi Luna c’è un duro e potente anale, e sperma dentro, davanti, e dietro, per tutte ci sono facial inondanti, goccianti, e che tutte ricevono ingorde, affamate.

elegant angel it's a mommy thing 11 (2)

In uscita, sempre per Elegant Angel, "Club Elite 5", con Lana Violet, Liv Revamped e lei, lei, Kayla Kayden, lei che ce lo aveva promesso, che quest’anno avrebbe oltrepassato ogni porno limite. Qui Kayla ottiene quel che vuole, ottiene tutto l’anale che cerca e pretende, e… guarda un po’, cosa c’è scritto in evidenza sulla cover: questo porno è "interracial edition"! Allegri, si respira, credo proprio che negli USA abbiano finito, di gridare isterici al razzismo per ogni dove.

elegant angel nikki delano 1

Vi ricordate delle lagne e delle proteste, rivendicazioni che hanno colpito anche il porno, per il suo uso del termine "interracial" a titolo di una categoria che denomina il porno tra corpi bianchi e neri, e tra corpi bianchi e asiatici, e tra bianchi e sudamericani?

elegant angel starlets 2021

La verità è che la voce interracial – e la sua sigla IR – mai sono stati cancellati dal porno: cavolo, il porno interracial è tra i più apprezzati, è tra i più visti e quindi girati. Fine di pretestuose e vacue polemiche, e fine credo per davvero, se è vero che proprio Elegant Angel fa uscire "Black All Stars 3", porno di 4 ore, e porno pure qui di tanti c*li, di voraci femmine black, femmine virago, e la cover è piena del c*lone di Cherookee D’ass, star nera e c*lona (pure nel cognome…).

elegant angel milf performers of the year 2021

Se tra le novità in uscita a firma Elegant Angel troviamo "It’s a Mommy Thing 11", capitanato dalla bionda milf Rachael Cavalli, con le performance della mora milf Crystal Taylor (a lei, tenetela d’occhio, riservatele attenzioni speciali, la signora ha un corpo snodato, elastico, capace di sc*pare e farsi sc*pare nelle posizioni più acrobatiche, i suoi sono porno show), e pure il corale "Starlets 2021", con le ragazze le più nuove e più spinte e più pronte a pornarle di tutti i generi (ovviamente capitanate dal bocconcino Scarlit Scandal, best new starlet '21, ma qui con lei son da lodare le "piccole" Laney Grey e Payton Preslee, e Lily Larimar che con Scarlit fa IR), dopo un anno dalla sua uscita vende ancora "Milf Bombshells", porno di Elegant Angel pronto a figliarsi in serie.

elegant angel angela white kissa sins 1

Se sono notevoli gli arroventati amplessi tra pornostar di prima grandezza quali Kaylani Lei e Danny Mountain (qui una deep throat per palati esigenti), e tra Katy Jayne e James Deen (che se la "sbatte" al muro come solo lui sa fare), questo porno splende nella prima parte, nel trio Ivy Lebelle – James Deen – Markus Dupree. Li comanda lei, Ivy Lebelle, gestisce tutto lei, la doppia fellatio, la doppia penetrazione, il sesso in cow-girl. E alla fine squirta…

