IL CERCHIO DEGLI ALIENATI – SE NON NE AVETE ABBASTANZA DI STARE IN CASA A CHATTARE CON GLI ALTRI, ARRIVA SU NETFLIX LA SECONDA TERRIBILE STAGIONE DI “THE CIRCLE USA”, IL REALITY CONSIDERATO L’EREDE DEL “GRANDE FRATELLO”: MA SICCOME AL PEGGIO NON C’È MAI FINE, IN QUESTO GIOCO I CONCORRENTI VIVONO IN CONDOMINIO E COMUNICANO CON GLI ALTRI (CHE POSSONO FINGERE SULLA LORO IDENTITÀ) TRAMITE UN SOCIAL NETWORK INTERNO – L’OBIETTIVO È RIUSCIRE A… - VIDEO

Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

reality the circle 7

Ipnotico come una timeline di Facebook, superficiale come una storia di Instagram, trash come il video di un adolescente su TikTok. Eppure intrigante, come uno specchio capace di restituire il riflesso di ciò che siamo diventati: a metà tra esperimento sociologico e intrattenimento distratto, inconfessabile piacere tv e preoccupante deriva voyeuristica, il reality show The Circle Usa tornerà da mercoledì prossimo su Netflix, con 13 nuovi episodi e otto concorrenti.

reality the circle 6

Considerato l' erede de Il Grande Fratello, per la sua capacità di fotografare le ossessioni contemporanee (ieri era apparire, oggi è condividere), The Circle ne prende in prestito alcuni elementi modernizzandoli. I concorrenti condividono lo stesso spazio - non una casa ma un edificio intero, a Salford, in Inghilterra - solo che ognuno di loro è chiuso nel proprio appartamento e può interagire con gli altri esclusivamente attraverso un social network interno, The Circle appunto.

reality the circle 5

LE REGOLE Ogni strumento per comunicare con il mondo esterno, dai laptop ai cellulari, viene confiscato dagli autori: gli unici mezzi di comunicazione ammessi sono le chat di gruppo e i messaggi privati (DM, in gergo), con le emoji come fedele alleate per arricchire di doppi sensi le comunicazioni, e gli incontri privati realizzati sempre a mezzo schermo, con due persone separate da un muro e connesse in chat.

reality the circle 12

È The Circle a decidere quando i ragazzi possono parlare fra loro («La chat è aperta»), a lanciare mini-giochi di conoscenza reciproca («Indovinate chi di voi è stato sorpreso dai genitori mentre perdeva la verginità»), a costruire classifiche di popolarità sulla base dei like scambiati nel sistema. Come un' Alexa sfuggita alle leggi della robotica, The Circle ascolta i concorrenti e obbedisce ai loro comandi vocali, mettendoli di volta in volta di fronte alla stessa domanda: cosa si è disposti a fare per piacere agli altri?

reality the circle 2

E così, anche nella seconda stagione, alcuni concorrenti scelgono di partecipare sotto falsa identità, manipolando la percezione che i follower hanno del proprio avatar: dietro alla foto della ragazza acqua e sapone postata su The Circle può celarsi un utente uomo, e qualsiasi informazione affidata al sistema - età, provenienza, immagine profilo e breve biografia - può essere alterata. «The Circle è il reality show in cui chiunque può essere chiunque», recita con onestà lo slogan del programma.

reality the circle 9

In palio per il vincitore, selezionato con un metodo a eliminazione diretta - i due più votati, gli influencer di The Circle, decidono chi esce e chi resta - ci sono 100.000 dollari: la prima edizione americana è stata vinta da Joey Sasso, palestrato di New York, mentre il premio del pubblico è andato a Samantha Cimarelli, oggi influencer a tempo pieno. Nato in Inghilterra nel 2018 per poi diffondersi negli Stati Uniti, in Brasile e in Francia (secondo Netflix non sarebbe al momento prevista una versione italiana), The Circle ha conosciuto il successo globale con la versione americana, arrivata alle porte del lockdown, nel gennaio 2020. Condotto dalla comica 43enne Michelle Buteau, già alla guida della prima stagione, anche quest' anno The Circle Usa schiera una pattuglia di concorrenti decisamente sopra le righe.

reality the circle 14

A sfidarsi, sino alla finale del 5 maggio (gli episodi arrivano alla spicciolata: i primi il 14, 21 e 28 aprile) saranno la ricercatrice messicano-filippina 24enne Savannah, l' astrofisico 20enne con derive mitomani Jack, l' hippie Bryant, la casalinga curvy del Bronx Deleesa, la maestra dalle treccine blu Terilisha, lo scrittore 58enne Lee, il giornalista di gossip Courtney e l' immancabile quota sexy, rappresentata da Chloe, 21 anni, già concorrente inglese di Too Hot to Handle, nota per chiamare il suo seno le cucciole. Un format leggero che prevede, anche nella seconda edizione, un solo sadico momento di tensione: quello in cui l' eliminato affronta il leone da tastiera che l' ha fatto uscire dal gioco, in un buon vecchio, e ancora efficacissino, faccia a faccia pieno di rancore.

reality the circle 8 reality the circle 4 reality the circle 10 reality the circle 1 reality the circle 11 reality the circle 3 reality the circle 15 reality the circle 16 reality the circle 13