Estratto dalla biografia non autorizzata “Essere Chiara Ferragni”, di Federico Mello (Compagnia editoriale Aliberti)

Le ultime indiscrezioni ci parlano di una rottura fra l’influencer Chiara Ferragni, ultimamente balzata agli onori delle cronache per le sue vicende giudiziarie, e suo marito, il cantante Fedez.

Ma come è nata la storia d’amore fra i due? Nel libro Essere Chiara Ferragni. Una biografia non autorizzata, l’autore, il giornalista Federico Mello, esperto di comunicazione e nuovi media, ci fornisce un racconto dettagliato, non solo della coppia, ma del “fenomeno Ferragni”. Qui di seguito un estratto del capitolo Fedez contro Fedez:

Il 6 maggio del 2016 esce un brano che si rivelerà uno dei più grandi successi commerciali della musica italiana. È un tipico ritmo estivo, che unisce la capacità di Fedez di cogliere il tema del momento, con il talento di J-Ax nel costruire rime che suonano.

Il brano è Vorrei ma non posto, molti italiani, c’è da scommetterlo, ricordano ancora il ritornello: «E ancora un’altra estate arriverà, e ruberemo un altro esame all’università…». La canzone poi continua riuscendo in un capolavoro: «E un tuffo nel mare, nazionalpopolare…».

Così uno dei concetti più complessi della storia del comunismo italiano e del suo massimo pensatore, Antonio Gramsci, quello di nazional-popolare appunto, arriva sulle bocche di grandi e piccini, di bagnanti accaldati che fanno il trenino nei villaggi turistici e di bambini che si buttano in piscina dopo aver finito il ghiacciolo.

Il pezzo, insomma – nonostante la sponsorizzazione del Cornetto Algida che compare in bella mostra nel videoclip – ha la sua intelligenza paradossale: è una denuncia dell’ossessione collettiva per i social, del vizio di pubblicare online i dettagli della propria vita privata. […]

Questo dunque il messaggio del brano. Ma le cose non stanno esattamente così, o almeno, sviluppi inaspettati daranno a ogni parola un senso diverso. La canzone, infatti, elencando fin dall’inizio le degenerazioni tipiche dei social, comincia tirando in ballo colei che è considerata massima esponente di quel mondo superficiale che tante volte lo stesso Fedez ha stigmatizzato nelle sue canzoni.

Ovvio, si tratta proprio di Chiara, la regina delle fashion-blogger. Il verso che la riguarda, anche questo molto noto, è il seguente: «Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton / Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John».

Non suona troppo offensivo, certo, però quanto dice è chiaro: in un mondo dove conta più l’apparenza sui social della vita stessa («Ogni ricordo è più importante condividerlo / Che viverlo») Chiara Ferragni riesce a ostentare perfino gli accessori firmati del suo cane (la nota Matilda): un papillon di Louis Vuitton e un collare glitterato.

La cosa potrebbe finire qua se Chiara, con la sua solita capacità di sfruttare ogni occasione che le si presenta davanti, invece di offendersi non facesse suo quel verso. Come sono andate le cose, lo racconterà lei stessa in un’intervista a «Vanity Fair»: «Ho fatto un piccolo video in cui cantavo il mio pezzo: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. Fedez l’ha visto e ha postato un video buffo su Snapchat in cui diceva “Chiara limoniamo”. Abbiamo iniziato a scriverci. Mi ha invitato a cena. E io ho pensato: bello, mi piace così diretto. I ragazzi oggi sono troppo indecisi».

Fedez è stato uno dei protagonisti di quell’estate. Ad agosto, totalmente rapito dal Fedez-2, ha anche comprato una casa di super lusso, quattrocento metri quadri con Jacuzzi nel patinatissimo complesso di City Life a Milano, a un prezzo di circa due milioni di euro. La notizia, pubblicata sui giornali di cronaca rosa, viene confermata dallo stesso rapper che su Instagram pubblica tronfio vari scatti della nuova magione.

Ma è soltanto il mese dopo che scoppia quella che potremmo definire l’equivalente di una bomba nucleare nell’universo del gossip e del chiacchiericcio mediatico. Su «Chi» esce uno scatto della prima cena tra il rapper e la fashion blogger con milioni di follower.

Qualche giorno dopo Fedez, ospite di Fabio Fazio in televisione, arriva al cortocircuito perfetto: canta Vorrei ma non posto e sul verso che prende in giro Chiara mostra un bigliettino con disegnato un cuore.

Di lì a qualche giorno è tempo per l’annuncio ufficiale della relazione che, ovviamente, non può che arrivare via social («Vorrei ma non posto»): i due pubblicano uno scatto insieme sui loro rispettivi profili Instagram.

Così clamorosa questa news, che non manca chi solleva dubbi: «Ferragni e Fedez, una coppia da nove milioni di follower» titola «Wired», per poi chiedersi: «Amore vero, amicizia o fotina per cumulare like e at-150 tirare l’attenzione dei follower?» Gli sviluppi diranno che si tratta di amore vero (o almeno così sembra). Che culminerà nel maggio successivo con una richiesta di matrimonio durante un concerto di Fedez all’arena di Verona, davanti a quattordicimila fan in delirio («Ogni ricordo è più importante condividerlo, che viverlo»).

Seguirà un anno dopo la nascita del piccolo Leone e a settembre il matrimonio dei #Ferragnez, rito celebrato con tanto di sponsorizzazioni e milioni di interazioni social in tutto il mondo.

Nel frattempo, i diritti cinematografici del volume – l’unica biografia non autorizzata, in libreria dal giugno 2022 e ripubblicata in una nuova edizione nel gennaio 2024 – sono stati opzionati dalla società di produzione Movieheart che sta lavorando alla realizzazione di una serie tv.

