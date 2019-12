LA CHAMPIONS SU CANALE5 (22,7%) TRANCIA RAI1 (12,8%) - I TALK CONTRO IL CALCIO DIVENTANO IL CLUB DEL 5%: PARITÀ TRA FLORIS, BERLINGUER E MARIO GIORDANO. IL PRIMO È QUELLO CHE PERDE DI PIÙ, IL TERZO (ULTIMO ARRIVATO) GODE - ''LE IENE'' REGGONO BENE CON L'11,4% - MORENO (3,7%), PALOMBA (4,9-4,1%), GRUBER (6,6%) - E.DANIELE (18,9-17,1%) - 'FORUM' (17,9%), ISOARDI (13,9%) - BRU-NEO SENZA TRAINO (8,2%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

IRONIE ELIMINAZIONE INTER

Nella serata di ieri, su Rai1 Parigi può attendere ha conquistato 3.072.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 la partita di Champions League Inter-Barcellona ha raccolto davanti al video 5.860.000 spettatori con uno share del 22.7%. Su Rai2 Le spie della porta accanto ha interessato 924.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 1.915.000 spettatori (11.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto 1.054.000 spettatori con il 5% (presentazione a 897.000 e il 3.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 880.000 spettatori con il 5% (presentazione a 915.000 e il 3.3%).

Su La7 DiMartedì ha registrato 1.096.000 spettatori con uno share del 5% (finale DiMartedì Più a 406.000 e il 5%). In sovrapposizione, dalle 21.32 alle 23.55, tra i tre talk DiMartedì sigla il 5.13%, #Cartabianca il 4.98% e Fuori dal Coro il 4.71%. Su Tv8 Il Natale di Joy segna 378.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Babbo Natale non viene da Nord è seguito da 346.000 spettatori con l’1.5%. Su SkySportUno l’incontro di Champions Inter-Barcellona è visto da 771.000 spettatori (3%).

Access Prime Time

La5 con Uomini e Donne al 2.8%.

IRONIE ELIMINAZIONE INTER

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.328.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale5 Striscina la Notizina – dalle 20.35 alle 20.48 – registra una media di 3.865.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 1.003.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 CSI Miami 5 ha registrato 1.340.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Non ho l’Età interessa 1.227.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.742.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.233.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.119.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.739.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Guess My Age è visto da 585.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 435.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Uomini e Donne ha convinto 693.000 spettatori (2.8%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti arriva a 336.000 spettatori pari all’1.4%.

Preserale

Conto alla Rovescia arranca al 16.6%.

IRONIE ELIMINAZIONE INTER 8

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.311.000 spettatori (19.7%), mentre L’Eredità ha raccolto 4.906.000 spettatori (24%). Su Canale5 Conto alla Rovescia ha raccolto 3.320.000 spettatori pari al 16.6% (presentazione a 2.120.000 e il 13.1%). Su Rai2 Blue Bloods ha convinto 612.000 spettatori (3.3%), mentre NCIS 3 ha raccolto 1.100.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 629.000 spettatori (3.5%). A seguire CSI Miami 5 ha totalizzato 737.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Blob segna 1.105.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore, in onda prima e dopo il tg, ha radunato 799.000 individui all’ascolto (4.4%); 100 di Questo Giorno arriva a 554.000 spettatori (2.4%). Su La7 Mr. Nat ha appassionato 205.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 478.000 spettatori (2.2%). Su SkySportUno la partita di Champions League Napoli-Genk ha interessato 302.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mattina

La mattina di Rai3 sfiora il 10%.

inter barcellona

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 911.000 spettatori con uno share del 17.1%; Storie Italiane ha ottenuto 974.000 spettatori (18.9%) nella prima parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 830.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte e 722.000 spettatori pari al 14.1% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club ha raccolto 172.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 E’ quasi magia Johnny è visto da 87.000 spettatori (1.4%), mentre il primo episodio di The Mentalist 2 ottiene un ascolto di 160.000 spettatori (3%). Su Rai3 Agorà convince 555.000 spettatori pari al 9.8% (presentazione a 538.000 e l’8.8%). A seguire Mi Manda Raitre segna 478.000 spettatori con il 9.3%. Su Rete4 Detective in Corsia 8 ha raccolto 128.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 252.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee Break ha informato 257.000 spettatori pari al 5%.

Daytime Mezzogiorno

La Prova del Cuoco rivede il 14%.

mario giordano contro halloween 4

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è seguita da 1.028.000 spettatori con il 17.1%; La Prova del Cuoco ha raccolto 1.548.000 spettatori (13.9%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.462.000 spettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 336.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 887.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di The Mentalist 2 piace a 254.000 spettatori (3.9%). A seguire Sport Mediaset dopo Studio Aperto ha ottenuto 1.023.000 spettatori con il 7.3%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 440.000 spettatori (7.1%); Quante Storie convince 798.000 spettatori (6.3%); Passato e Presente incolla 636.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 114.000 spettatori con l’1.8% nella prima parte e 212.000 spettatori (1.9%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 L’Aria che Tira interessa 419.000 spettatori con il 6.9% nella prima parte e 557.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

bianca berlinguer

Daytime Pomeriggio

Italia1 male anche con Batman.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.671.000 spettatori pari al 12.2% della platea; Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.469.000 spettatori (13.2%). A seguire La Vita in Diretta è seguita da 1.897.000 spettatori con il 14.6% (presentazione a 1.254.000 e l’11.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.540.000 spettatori con il 17.6%; Una Vita ha convinto 2.373.000 spettatori con il 16.5%; Uomini e Donne è stato seguito da 2.928.000 di spettatori con il 23% (Uomini e Donne – Finale a 2.635.000 e il 23.8%); Il Segreto ha ottenuto 2.434.000 spettatori con il 22.5%. A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.108.000 spettatori pari al 17.7% nella prima parte, 2.190.000 spettatori pari al 15.7% nella seconda parte e 1.945.000 spettatori pari al 12.7% nella terza parte di breve durata.

floris

Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 620.000 spettatori (4.9%), mentre la 21esima stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 555.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e 693.000 spettatori (5.7%) nel secondo episodio. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 835.000 spettatori (5.8%) nel primo episodio, 1.040.000 spettatori (7.2%) nel secondo episodio e 1.001.000 spettatori (7%) nel terzo episodio; Big Bang Theory 12 segna 628.000 spettatori (4.9%); Batman sigla 383.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Geo è stato seguito da 1.857.000 spettatori con il 13.7% (Aspettando Geo a 985.000 e il 9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 1.157.000 spettatori con l’8.4%. Su La7 Tagadà ha interessato 403.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 Vite da Copertina ha intrattenuto 207.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Amici 19 è visto da 285.000 spettatori pari al 2%.

Seconda Serata

Trial & Error 2 approfitta del traino de Le Iene.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 693.000 spettatori con uno share dell’8.2% (presentazione a 1.070.000 e il 7.6%). Su Canale5 il post partita di Champions League ha trattenuto 1.847.000 spettatori (11.5%), mentre X-Style ha totalizzato una media di .000 spettatori pari al %. Su Rai2 #RagazziContro segna 370.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 Trial & Error 2 è visto da 663.000 spettatori (14.1%) nel primo episodio e 473.000 spettatori (13.1%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 394.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Something Borrowed – L’amore non ha regole è stato scelto da 177.000 spettatori con il 4.1%.

giuseppe conte antonino monteleone

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.125.000 (21.7%)

Ore 20.00 5.257.000 (22.4%)

TG2

Ore 13.00 2.045.000 (15.2%)

Ore 20.30 1.505.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.504.000 (10.5%)

Ore 19.00 2.147.000 (11.5%)

TG5

Ore 13.00 2.696.000 (19.9%)

Ore 20.00 4.150.000 (17.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.410.000 (12.5%)

Ore 18.30 912.000 (5.9%)

TG4

Ore 12.00 282.000 (3.2%)

Ore 18.55 948.000 (5.1%)

TGLA7

Ore 13.30 632.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.181.000 (5%)