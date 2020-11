LA CHAMPIONS SU CANALE5 (9,3%) DOPPIATA DA MONTALBANO IN REPLICA (18,3%) - ''LE IENE'' (10%), ''IL COLLEGIO'' (11,2%) - BERLINGUER (4,4%), GIORDANO (4,4%), FLORIS (5,5%) - 'MATRIMONIO A PRIMA VISTA' (3,8%) - MORENO (5,6%), CUCCIARI (5,4%), PALOMBA (4,8-4,2%), GRUBER (8,3%) - AMADEUS (17,8%), 'STRISCIA' (15%) - E.DANIELE (16-12,5%), CLERICI (13,5%), 'FORUM' (16,6%) - BORTONE (11,8%), MATANO (15,5%), D'URSO (13,7-14,5%) - VESPA (9,9%), INSEGNO (5%), COSTANZO (6%), 'AMICI' SU ITALIA1 (8,3%)

Nella serata di ieri, martedì 24 novembre 2020, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Amore ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Lazio-Zenit San Pietroburgo ha raccolto davanti al video 2.539.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.492.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.832.000 spettatori con il 10% (presentazione 2.001.000 – 7%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.017.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 858.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.282.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 La Magia del Natale ha segnato l’1.4% con 367.000 spettatori mentre sul Nove Sahara ha catturato l’attenzione di 487.000 spettatori (2.1%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista.. E poi sigla il 3.8% con 1.038.000 spettatori. Sul 20 Hunter’s Prayer – In Fuga è la scelta di 465.000 spettatori (1.7%). Su Sky Sport Uno il match di Champions Juventus-Ferencvaros sigla il 2.7% con 725.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia prima della Champions al 15%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.026.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.080.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.6% con 1.596.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.384.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.441.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.831.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.326.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.206.000 (4.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.341.000 spettatori (8.3%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 686.000 spettatori con il 2.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 677.000 spettatori con il 2.4%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti intrattiene 48.7000 spettatori (1.8%).

Preserale

Amici al 3.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.676.000 spettatori (19.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.318.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.483.000 spettatori con il 13.6% di share e Caduta Libera 3.710.000 con il 17% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 766.000 spettatori (3.7%) e NCIS 1.121.000 (4.5%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3.4% con 712.000 spettatori e CSI: NY segna il 2.5% con 611.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.530.000 spettatori con il 15.1% di share e Blob segna 1.360.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 946.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 270.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 284.000 (1.3%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 375.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 350.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Coffee Break fermo al 3.9%.

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 603.000 telespettatori con il 13.3% di share e Uno Mattina informa 1.148.000 spettatori (18%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 980.000 spettatori con il 16% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.025.000 spettatori (16.1%) nella prima parte, 972.000 (16%) nella seconda e .000 (%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.4% con 217.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 150.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Agorà convince 548.000 spettatori pari all’8.6% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.2% con 378.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 169.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 138.000 spettatori con il 3.4% nelle News e 214.000 (3.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 240.000 spettatori pari al 3.9%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 47.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri all’8.1% nella seconda parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 914.000 spettatori (12.5%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 13.5% con 1.722.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.591.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 499.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 952.000 spettatori (8.1%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 254.000 spettatori con il 3.2% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 5.4% di share con 833.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.017.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 513.000 spettatori (6.8%), Quante Storie si porta al 6.3% con 924.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 125.000 spettatori con l’1.6% di share nella prima parte e 208.000 (1.6%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 700.000 spettatori (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 347.000 spettatori con share del 4.7% nella prima parte e 542.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.8% con 125.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Geo vola al 12.7%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.722.000 spettatori (11.8%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.161.000 spettatori (17%). La Vita in Diretta informa 2.392.000 spettatori con il 15.5% (presentazione 1.846.000 – 13.8%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 3.025.000 spettatori (17.8%), Una Vita ha convinto 2.728.000 spettatori con il 17.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 21.4% con 2.939.000 spettatori (finale 2.282.000 – 17.9%); il Grande Fratello Vip sigla il 18% di share con 2.257.000 spettatori e Il Segreto il 16.6% con 2.143.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 13.7% con 1.945.000 spettatori nella prima parte, al 14.5% con 2.345.000 spettatori nella seconda e all’11.4% con 1.972.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Ore 14 informa 419.000 spettatori (2.7%), Detto Fatto ha convinto 539.000 spettatori con il 4.2% di share (Quasi Detto Fatto 385.000 – 2.7%), Resta a Casa e Vinci 352.000 (2.4%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.115.000 spettatori (6.9%) nel primo episodio, 1.146.000 (7.5%) nel secondo e 960.000 (6.7%) nel terzo.

Big Bang Theory è la scelta di 681.000 spettatori (5.2%) e Friends diverte 398.000 spettatori (2.7%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.1% di share con 334.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.252.000 spettatori (19.8%) e Geo 1.994.000 spettatori con il 12.7% di share (Aspettando Geo 978.000 – 7.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 839.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 327.000 spettatori con il 2.4% e Tagadà #Focus convince 301.000 spettatori (2.4%); Senti chi Mangia intrattiene 191.000 spettatori con l’1.4% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 198.000 (1.3%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 185.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Voice Anatomy al 5%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 991.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 517.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rai2 Voice Anatomy segna 359.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.8% con 419.000 spettatori. Su Italia1 Amici di Maria De Filippi viene visto da una media di 419.000 ascoltatori con l’8.3% di share nel primo segmento e da 247.000 spettatori (6.8%) nel secondo. Su Rete4 Inganni Pericolosi ha segnato il 3.7% con 162.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.887.000 (22.5%)

Ore 20.00 6.081.000 (23.5%)

TG2

Ore 13.00 2.259.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.877.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 2.130.000 (13.8%)

Ore 19.00 2.776.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 3.483.000 (21.5%)

Ore 20.00 5.060.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.554.000 (12.1%)

Ore 18.30 959.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 272.000 (2.6%)

Ore 18.55 792.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 679.000 (4%)

Ore 20.00 1.546.000 (5.9%)

TG8

Ore 12.00 61.000 (0.6%)