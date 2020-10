LA CHAMPIONS DOMINA SU CANALE5 (23%), DOPPIANDO ALBERTO ANGELA (13,1%) - SCIARELLI (7,9%) - PALOMBA SPECIAL (4,3%), PURGATORI (3,6%) - MORENO (4,8%), CUCCIARI (4,3%), PALOMBA (5,3-4,6%), GRUBER (7,3%) - E.DANIELE (17,1-13,2%), CLERICI (13,4%), 'FORUM' (16,7%) - BORTONE (10,9%) - MATANO (15,4%), D'URSO (14,3-15%) - MILO INFANTE (2,6%) - VESPA (11,8%), MANNONI (8,5%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 28 ottobre 2020, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.952.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5 il match di Champions League Juventus-Barcellona ha raccolto davanti al video 6.173.000 spettatori pari al 23% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.716.000 spettatori pari al 7.5% di share (primo episodio 1.684.000 – 6.4%, secondo 1.751.000 – 9.4%). Su Italia 1 Grease ha catturato l’attenzione di 1.217.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.764.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 965.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 693.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su TV8 X Factor – Corsa verso il Live ha segnato l’1.4% con 325.000 spettatori mentre sul Nove L’Assedio ha catturato l’attenzione di 370.000 spettatori (1.5%). Sul 20 I Fantastici Quattro si porta al 2.1% con 549.000 spettatori. Su Sky Sport 1 il match Juventus-Barcellona sigla il 3.5% con 924.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo al 7.3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.468.000 spettatori con il 15.8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.817.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.8% con 1.371.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.231.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.162.000 spettatori pari al 4.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.702.000 spettatori pari al 6%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.455.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.324.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.063.000 spettatori (7.3%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 568.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 598.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

TV2000 al 2.2% con Esmeralda.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.144.000 spettatori (17.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.736.000 spettatori (21.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.767.000 spettatori con il 15.3% di share e Caduta Libera 4.078.000 con il 18.5% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 697.000 spettatori (3.4%) e Castle 1.149.000 (4.6%). Su Italia1 CSI: NY segna il 3% con 723.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.662.000 spettatori con il 15.6% di share e Blob segna 1.210.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 950.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 228.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 257.000 (1.2%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia All Stars fa compagnia a 337.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 309.000 spettatori (1.4%). Su TV2000 Esmeralda sigla il 2.2% con 396.000 spettatori.

Daytime Mattina

Mattino Cinque al 17.4% nella prima parte.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 962.000 telespettatori con il 16.7% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 910.000 spettatori con il 17.1% di share nella prima parte e da 857.000 spettatori (13.2%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.044.000 spettatori (17.4%) nella prima parte, 812.000 (15.3%) nella seconda e 661.000 (12.3%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 2.4% con 139.000 spettatori.

Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 210.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Agorà convince 525.000 spettatori pari all’8.4% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.4% con 289.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 158.000 spettatori con share del 2.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 218.000 spettatori con il 4.4% nelle News e 208.000 (3.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 205.000 spettatori pari al 3.8%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 41.000 spettatori (0.7%). Sul Nove Famiglie da Incubo convince 88.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mezzogiorno

Il GF Vip al 6.4%.

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 13.4% con 1.620.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.486.000 telespettatori con il 16.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 464.000 spettatori con il 6.5% nella prima parte e 924.000 spettatori (8.1%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 329.000 spettatori con il 4.1% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 6.4% di share con 919.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.109.000 spettatori con il 6.8%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 442.000 spettatori (6.7%), Quante Storie si porta al 5.4% con 745.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 105.000 spettatori con l’1.5% di share nella prima parte e 166.000 (1.3%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 383.000 spettatori con share del 5.8% nella prima parte e 607.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.7% con 107.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Geo all’11.2%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.494.000 spettatori (10.9%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.958.000 spettatori (17%). La Vita in Diretta informa 2.178.000 spettatori con il 15.4% (presentazione 1.760.000 – 14.7%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.953.000 spettatori (18.3%), Una Vita ha convinto 2.644.000 spettatori con il 17.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.6% con 2.894.000 spettatori (finale 2.195.000 – 18.8%); il Grande Fratello Vip sigla il 18.4% di share con 2.095.000 spettatori e Il Segreto il 16.9% con 1.946.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 14.3% con 1.838.000 spettatori nella prima parte, al 15% con 2.281.000 spettatori nella seconda e al 12% con 2031.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Ore 14 informa 401.00o spettatori (2.6%) e il Question Time di Rai Parlamento 254.000 (1.9%). Detto Fatto ha convinto 497.000 spettatori (4.2%), Resta a Casa e Vinci 320.000 (2.4%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.062.000 spettatori (6.9%) nel primo episodio, 1.036.000 (7.2%) nel secondo e 902.000 (6.7%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 535.000 spettatori (4.5%) e Friends diverte 389.000 spettatori (3%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.3% di share con 346.000 spettatori.

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.092.000 spettatori (19.7%) e Geo 1.645.000 spettatori con l’11.2% di share (Aspettando Geo 838.000 – 7.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 765.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 388.000 spettatori con il 3.1% e Tagadà #Focus convince 363.000 spettatori (3.2%); Senti chi Mangia intrattiene 140.000 spettatori con l’1.1% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 156.000 (1.1%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 148.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Porta a Porta all’11.8%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 909.000 spettatori con l’11.8% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 440.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Su Rai2 Restart segna 267.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna l’8.5% con 649.000 spettatori. Su Italia1 Footloose viene visto da una media di 360.000 ascoltatori con il 5.6% di share. Su Rete4 Amarcord ha segnato il 3.1% con 174.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.480.000 (21.3%)

Ore 20.00 6.027.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 2.323.000 (15.3%)

Ore 20.30 2.085.000 (7.5%)

TG3

Ore 14.25 1.934.000 (13.3%)

Ore 19.00 2.857.000 (13.7%)

TG5

Ore 13.00 3.359.000 (21.8%)

Ore 20.00 5.395.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.703.000 (13.8%)

Ore 18.30 1.192.000 (6.9%)

TG4

Ore 12.00 261.000 (2.7%)

Ore 18.55 768.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 667.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.505.000 (5.7%)

TG8

Ore 12.00 73.000 (0.7%)