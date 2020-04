CHANELLE, MA BELLE – LA PORNOSTAR CHIEDE SUSSIDI A CONTE. LA 22ENNE DI SCHIO È LA PRIMA FIRMATARIA DI UNA LETTERA APERTA INVIATA AL PREMIER PER IL RICONOSCIMENTO DELLA "FUNZIONE SOCIALE" DI CHI LAVORA NEL MONDO DELL’HARD – “COME STO? HO UNA SALUTE DI FERRO, IL MIO SISTEMA IMMUNITARIO È POTENTE”. IL SUO MANAGER SPIEGA: “LA NOSTRA È UN'INDUSTRIA DI CUI FANNO USO QUOTIDIANO MIGLIAIA DI PERSONE” - FOTO

Marica Chanelle, 22 anni, di Schio, è la prima firmataria di una lettera aperta inviata al premier Giuseppe Conte per il riconoscimento della "funzione sociale" di chi lavora nel mondo del porno, rifacendosi all'articolo 42 della Costituzione italiana. Dopo la sua ci sono le firme di Amandha Fox, Luana Borgia, Alessia Rubini, Lisa Amane, Lolita Ruiz e Marikah Bentley. «Siamo un gruppo di attrici legate al mondo dell'adult entertainment, tutte unite dall'amore per l'Italia. E ci troviamo a dover trascorrere questo periodo di quarantena in attesa di notizie positive», è la premessa.

Si fa riferimento alle campagne social lanciate dalle attrici come #iorestoacasa e così via, al fatto che quella del porno è un'industria che va tutelata come altre e che in questo momento è ferma. «La pornografia è un tema che suscita particolare interesse nella popolazione - continua la lettera - ma nello stesso tempo tanta preoccupazione da parte di voi politici... Eppure i nostri personaggi stanno assurgendo al ruolo di crocerossine virtuali, in quanto foto, video e film presenti sui social sono iniezioni di adrenalina nelle menti dei fans».

Il suo manager Mimmo Pavese spiega: «La nostra è un'industria di cui fanno uso quotidiano migliaia di persone. A Vicenza ci sono locali come Boys, Kiss Kiss e Nuovo blu che sono fra i migliori d'Italia e sono fermi. Non lavorano le ragazze ma anche baristi, dj ed altri collaboratori. Perché non abbiamo diritto agli ammortizzatori sociali come gli altri? Parlo dei 600 euro come di altre forme di assistenza economica e non solo.

Una come Marica aveva contratti firmati per numerose esibizioni, tutte saltate, sia in Italia che all'estero. E poi c'è l'indotto». «È vero - spiega la bionda scledense -. Un mese fa dovevo partire per Los Angeles dove avrei girato dei film per una casa di produzione italiana, la Pinco, ma il blocco dei voli mi ha stoppata. E comunque tutte le produzioni sono ferme a causa dell'emergenza sanitaria. Ora sono chiusa in casa, qui a Schio, e lavoro sui siti».

Marica, che ha ultimato le scuole superiori a Thiene, ha 50 mila followers su twitter, 30 mila su Instagram e 15 mila amici su facebook. «Il resto del tempo lo occupo cucinando, facendo le pulizie ed ascoltando Elvis Presley, lo adoro». Ma la giovane come sta? «Io? Ho una salute di ferro, il mio sistema immunitario è potente». E chiude la telefonata con una risata.

