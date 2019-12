CHE C'E' PER IL CENONE? CAPITONE BOLLITO: IN SOVRAPPOSIZIONE CONTE DA FLORIS (6,8%) BATTE SALVINI DA GIORDANO (5,5%) CHE AVEVA APPARECCHIATO UNA TAVOLA SOVRANISTA - BERLINGUER (4,8%) - ''IENE'' IN TIRO (11,5%) - VINCE LA FICTION DI RAI1 (20,7%) - MORENO (3,3%), PALOMBA (5-4,6%), GRUBER (7,1%) - E.DANIELE (19,8-15,5%) - 'FORUM' IN REPLICA (15,9%) VINCE COMUNQUE SU RAI1 (ISOARDI 13,5%) - 'OLTRE LA SOGLIA' CHIUDE MESTAMENTE IN SECONDA SERATA COL 7,3%

1. ASCOLTI TV, CONTE BATTE SALVINI IN SOVRAPPOSIZIONE

Marco Castoro per www.leggo.it

Ascolti Tv martedì 17 dicembre 2019. Su Rai1 la serie Ognuno è Perfetto è stata vista da una media di oltre 4,4 milioni di spettatori pari al 20,7% di share. Su Canale 5 Il Libro della Giungla 2,7 milioni pari al 12,2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show 11,5% (sfiorata la media di 1,9 milioni). Su Rai2 Proprio lui? 3,4%. E veniamo ai talk. Su Rai3 #Cartabianca 984.000 spettatori pari ad uno share del 4,8%. Su Rete4 Fuori dal Coro un milione di media con il 5,5% di share. Su La7 DiMartedì vince nettamente la sfida sfiorando la media del milione e mezzo di spettatori con uno share del 6,8%.

Nella sovrapposizione dalle 21:45 alle 22:18 Conte intervistato a diMartedì su La7 supera costantemente nello share tra i 2 e i 3 punti Salvini intervistato a Fuori dal Coro su Rete4. Il premier arriva fino all'8,5% di share, Salvini non va mai oltre il 6,5%. Il risultato tradotto in spettatori significa un distacco di mezzo milione di persone a favore di Conte: 2 milioni per il premier, 1,5 milioni per Salvini.

Tempi difficili per il Capitano che nell'ultimo mese il martedì contro Floris ha sempre perso, prima da Bersani, poi da Elsa Fornero e ora il colpo più pesante, dal suo avversario più tosto, Conte. Tuttavia Salvini sta sempre in tv. È andato più volte sia da Giordano sia dalla Berlinguer. Lo invitano perché garantisce una soglia di ascolti buona, seppure la sua popolarità sembra un po’ in calo. Forse proprio per la troppa esposizione.

2. ASCOLTI TV | MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019. OGNUNO È PERFETTO 20.7%, IL LIBRO DELLA GIUNGLA 12.2%, LE IENE 11.5%. PARAMOUNT AL 3.1% CON LA SPADA NELLA ROCCIA

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Ognuno è Perfetto ha conquistato 4.460.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 Il Libro della Giungla ha raccolto davanti al video 2.763.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Proprio lui? ha interessato 782.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.870.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 984.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.033.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.436.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su TV8 Il Natale di Grace ha segnato il 2% con 349.000 spettatori mentre sul Nove Shooter ha catturato l’attenzione di 394.000 spettatori (1.8%). Su Paramount Network La Spada nella Roccia sigla il 3.1% con 764.000 spettatori e su La5 Sapore di Natale si porta all’1.9% con 462.000 spettatori.

Access Prime Time

Guess my Age 2.5%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.556.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.241.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.3% con 845.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.306.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.227.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 1.766.000 (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.205.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.162.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.777.000 spettatori (7.1%). Su TV8 Guess my Age piace a 627.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 428.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

L’Eredità 25.4%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.520.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.037.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 3.181.000 spettatori con il 16.6% di share (presentazione 2.160.000 con il 13.8% di share). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 628.000 spettatori (3.5%) e NCIS 1.048.000 (4.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.7% con 640.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 765.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Blob segna 1.211.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 658.000 spettatori nella prima parte e il 4.3% con 949.000 spettatori nella seconda. Su La7 Mr Nat ha appassionato 155.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 386.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mattina

Storie Italiane sfiora il 20% nella prima parte

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 934.000 telespettatori con il 18.5% di share; Storie Italiane ottiene 985.000 spettatori con il 19.8% di share nella prima parte e 939.000 (15.5%) nella seconda. Su Canale5 Una Tata e Tre Nipoti ha fatto compagnia a 494.000 spettatori (9.6%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.2% con 170.000 spettatori e Tg2 Italia è visto da 150.000 spettatori (3%).

Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny ottiene un ascolto di 114.000 spettatori pari all’1.9% e The Mentalist piace a 177.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e a 305.000 (4.7%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 549.000 spettatori pari al 10% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.3% con 368.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 79.000 spettatori con share dell’1.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 139.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 251.000 (4.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 278.000 spettatori pari al 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

Tutta Salute 7.2%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.513.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.299.000 telespettatori con il 15.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 388.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 880.000 (8.5%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.003.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 443.000 spettatori (7.2%), Quante Storie si porta al 6.7% con 840.000 spettatori e Passato e Presente al 4.6% con 653.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 98.000 spettatori con l’1.5% di share nella prima parte e 190.000 (1.7%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 610.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 403.000 spettatori con share del 6.5% nella prima parte, e 567.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Lo Sportello di Forum 5.9%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.719.000 spettatori (12.7% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.640.000 spettatori (14.7%). La Vita in Diretta informa 1.820.000 spettatori con il 14.3% (presentazione 1.459.000 – 13%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.485.000 spettatori (17%), Una Vita ha convinto 2.405.000 spettatori con il 16.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 19.6% con 2.429.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 19% con 2.099.000 spettatori). Il Segreto sigla il 20% con 2.194.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.6% con 1.987.000 spettatori nella prima parte, al 16.3% con 2.208.000 spettatori nella seconda e al 12.3% con 1.806.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 695.000 spettatori (5.5%), Squadra Speciale Cobra 11 513.000 (4.7%) nel primo episodio e 675.000 (5.6%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 858.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 901.000 (6.2%) nel secondo, 852.000 (6.2%) nel terzo, 737.000 (5.9%) nel quarto, 563.000 (4.8%) nel quinto, 396.000 (3.6%) nel sesto, 392.000 (3.7%) nel settimo, 352.000 (3.2%) nell’ottavo, 340.000 (3%) nel nono e 439.000 (3.6%) nel decimo.

Su Rai3 L’Ora di Legalità ha fatto compagnia a 552.000 spettatori (4.8%) e Geo a 1.789.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 815.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 431.000 spettatori con il 3.6% e Tagadoc 157.000 (1.4%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 238.000 spettatori (1.9%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 277.000 spettatori (1.9%).

Seconda Serata

Oltre la Soglia chiude al 7.3%

Su Rai1 Frontiere convince .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha totalizzato una media di 577.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Rai2 I Tre moschettieri segna 421.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.7% con 387.000 spettatori. Su Italia1 Trial & Error viene visto da una media di 501.000 ascoltatori con il 10.5% di share nel primo episodio e da 316.000 (8.5%) nel secondo. Su Rete4 Ricordati di Me ha segnato il 3.9% con 204.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.985.000 (20.5%)

Ore 20.00 5.095.000 (22.2%)

TG2

Ore 13.00 1.829.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.471.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.586.000 (11.2%)

Ore 19.00 2.161.000 (12.1%)

TG5

Ore 13.00 2.721.000 (19.9%)

Ore 20.00 4.289.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.368.000 (12.2%)

Ore 18.30 795.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 299.000 (3.4%)

Ore 18.55 828.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13.30 627.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.228.000 (5.3%)

