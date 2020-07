CHE ACCI-DENTE! - DURANTE LA LETTURA DEL TG, UNA CONDUTTRICE UCRAINA, MARICHKA PADALKO, PERDE LA CAPSULA DELL'INCISIVO SUPERIORE MA PROSEGUE FACENDO FINTA DI NIENTE - GLI SPETTATORI HANNO NOTATO L'ACCADUTO, COSTRINGENDOLA A RISPONDERE SUI SOCIAL: “HO PENSATO CHE L'INCIDENTE SAREBBE PASSATO INOSSERVATO. LA ROTTURA DEL DENTE È STATA CAUSATA DA…” - VIDEO

Piccolo ma imbarazzante incidente durante il tg del canale TSN: mentre stava leggendo le notizie in diretta, la conduttrice ucraina Marichka Padalko si è accorta di aver perso la capsula dell'incisivo superiore. Come se niente fosse, la giornalista ha continuato il suo lavoro, prendendo velocemente il dente con una mano. Gli spettatori hanno tuttavia notato l'accaduto, costringendo Padalko a rispondere sui social. "Onestamente, ho pensato che l'incidente sarebbe passato inosservato ", ha scritto su Instagram la giornalista, condividendo la clip diventata nel frattempo virale. "Ma avevo sottovalutato l'attenzione dei nostri spettatori". Padalko ha affermato che questa è stata l'esperienza più curiosa che ha vissuto nei suoi 20 anni come presentatrice, raccontando poi che la rottura del dente fu causata da un incidente domestico con sua figlia, avvenuto più di 10 anni fa.

