11 nov 2020 15:09

CHE ARIA TIRA IN RAI? - IL DESTINO DI SALINI È SEGNATO: PER LA SUCCESSIONE E' CORSA A TRE: NICOLA CLAUDIO, BEN VISTO DAL MONDO CATTOLICO; PAOLO DEL BROCCO, DIRETTORE DI RAI CINEMA E PER CUI TIFA SOPRATTUTTO IL PD; ROBERTO SERGIO DIRETTORE DI RADIORAI - MOVIMENTI AL TG 1 DI CARBONI, DOVE AMBISCE AD APPRODARE LA DIRETTRICE DI RADIO1, SIMONA SALA - SU RAI1 LA LEGA NON TOCCA PALLA...