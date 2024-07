La comunicazione non va, vacanze a scrocco, foto da tronista. La frase su Arianna Meloni un casino. "Ma se facciamo scrivere na cazzata all'autore che hai imposto ad #AffariTuoi dove Endemol non ti voleva? Così la smettono dire che sei stimato da Fdi?" Secondo me è andata così. pic.twitter.com/TdUJM6ATyy — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 30, 2024

1. IL POST ANTI PREMIER DEL NUOVO CAPO AUTORE DI AFFARI TUOI DI DE MARTINO

L.F. per “Il Tempo”

riccardo cassini e stefano de martino 2

Non hanno fatto neanche in tempo a fargli un super contratto milionario che il nuovo autore di «Affari Tuoi», se la prende con Meloni. Scatena una polemica, non di poco

conto, il post con cui Riccardo Cassini - colui che dovrebbe traghettare la nota trasmissione televisiva dal vecchio corso targato Amadeus a quello De Martino - commenta la visita del presidente del Consiglio a Pechino:La mamma dei fascisti - scrive - è sempre in Cina».

Una battuta che non fa ridere e anzi può considerarsi di cattivo gusto, considerando la presenza di Ginevra, la figlia della premier, che non ricoprendo alcun ruolo pubblico, certamente non merita l'ironia abbastanza discutibile del novello intellettuale.

riccardo cassini autore di affari tuoi commenta il viaggio di giorgia meloni e della figlia in cina

2. RAI: GASPARRI, “AUTORE AFFARI TUOI FA IRONIA SU MELONI E FIGLIA, PESSIMA CADUTA DI STILE”

(Adnkronos) - ''Si trova in rete un post di tale Riccardo Cassini, che sarebbe tra gli autori di un protagonista della Rai, tale Stefano De Martino, in cui si fa ironia sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, perfino, su sua figlia, utilizzando una foto del suo arrivo in Cina, dove madre e figlia vengono ritratte, con sopra la scritta: 'La mamma dei fascisti è sempre in Cina', orecchiando un noto detto popolare.

Ora trascinare anche i bambini in quella che, venendo da sinistra, evidentemente sarà definita legittima ironia, ci pare una pessima caduta di stile". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai. "Pertanto se sei di sinistra puoi prendertela con la mamma, con i bambini e dire quello che ti pare. Se a ruoli invertiti fosse stata fatta la stessa cosa nei confronti di una donna della sinistra saremmo già allo sciopero generale e alla 'insurrezione' contro la televisione occupata dal centrodestra.

il post di giuseppe candela su riccardo cassini

Che pena. Che squallore questi pagatissimi autori Rai, sempre intenti a denigrare, seminare odio e ad aggredire anche i bambini. Non conosco né questo Riccardo Cassini, né tale Stefano De Martino. Ma so cosa penso di loro'', conclude Gasparri

riccardo cassini e stefano de martino 1 il pezzo del tempo sul commento di riccardo cassini