“NEL GOVERNO PRECEDENTE VOLEVANO TOGLIERE L'AUTONOMIA DELLO SPORT MA ABBIAMO VINTO QUESTA BATTAGLIA” - DOPO LE DIMISSIONI PAVENTATE DA MALAGÒ SI SBLOCCA L'IMPASSE E ARRIVA IL NULLA OSTA PER IL RIENTRO DEI DIPENDENTI DA SPORT E SALUTE AL CONI. L’ASSIST VINCENTE DI BRUNETTA – IL BERSAGLIO DI MEGALO’ ERA L’UOMO DI GIORGETTI, MICHELE SCISCIOLI, CAPO DIPARTIMENTO DELLA VEZZALI. E’ LUI IL TECNICO CHE, COME DAGO-RIVELATO, HA SCRITTO LA RIFORMA CHE HA TOLTO SOLDI E POTERE A MALAGÒ IN FAVORE DI "SPORT E SALUTE"...